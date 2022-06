Cuidador de criança é preso por tentativa de homicídio

Um avião de três metros no vácuo, depois o barulho no chão. Silêncio. Nem mesmo chorando. UMA Filho Há apenas 13 meses, às 10h20 de ontem, ele caiu da janela da casa onde morava com os pais em Soliera, cidade de mais de 15 mil habitantes no norte. Modena. vai ser dela Cuidador de crianças Precisa lançá-lo a partir do segundo andar. O graduado de 32 anos foi preso e preso por Carabinieri sob a acusação de tentativa de homicídio. De acordo com a reconstrução dos investigadores, não foi um acidente causado por uma distração, mas um ato voluntário. As razões para este gesto insano ainda não são claras.

Concurso para o hospital

Alguns vizinhos podem ter notado um bebê de 13 meses deitado no chão perto do prédio via Arginito em Soliera. Imediatamente chocados, eles pegaram o telefone para pedir ajuda. 118 profissionais de saúde chegaram ao local de ambulância e helicóptero. O trânsito na rodovia estadual foi temporariamente fechado para permitir que o helicóptero pousasse o mais próximo possível da cidade de Passa Madanis. A criança foi levada para o Hospital Magiore, em Bolonha, em estado crítico: relatou várias concussões e, embora sua condição tenha se estabilizado gradualmente durante o dia, o prognóstico foi anulado. Quando os agentes de saúde cuidaram da criança, os soldados da Arma imediatamente começaram a aprofundar os elementos de uma história que despertava suspeitas.

Inquéritos

Em casa, na hora dos acontecimentos, havia também uma faxineira que forneceu uma versão dos acontecimentos para o Carbineeri. A babá foi levada para os campos de Soliera carabinieri, onde foi interrogada por duas horas até ontem à tarde com o advogado de Modena de plantão. As investigações de relâmpagos tornaram possível conciliar claramente as responsabilidades. Uma menina de 3 anos da Nigéria caiu da varanda de sua casa no terceiro andar e morreu instantaneamente. Neste caso, o homem de 32 anos supostamente fez com que o bebê de 13 meses caísse voluntariamente pela janela do apartamento.

Filho único

A família da criança é conhecida em Soliera, Itália. Durante o outono, os pais estavam no trabalho (eles administram um shopping center). “Muito legal, eu sempre vejo o bebê – uma menina – a única filha, o jovem casal.” “O bebê estava deitado em uma balada nos fundos da casa”, confirma outro morador próximo. “Minha cliente está confusa, não percebe o que aconteceu. Não é possível oferecer uma reconstrução real do que aconteceu”, explicou Francesca Neri, advogada de 32 anos. “A mulher tem ficha limpa e diploma universitário . Ela foi cuidada durante oito horas por dia. “O juiz de instrução de Modena vai decidir se valida a prisão.