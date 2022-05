Mercado de câmbio Roma, a chamada de serviço está chegando: Mourinho esperado

A Roma procura reforços para a próxima época e um dos golos desaparecerá. A ligação de Xavi aguarda Kialorosi

o Barcelona Está pronto para implementar a segunda revolução consecutiva. De fato, no ano passado, o Plugrana foi forçado a se afastar de muitos dos melhores jogadores devido a problemas econômicos e, acima de tudo, Lionel Messi voou para o PSG em uma transferência gratuita. No entanto, neste verão, após algumas excelentes contratações em janeiro, o clube catalão está se preparando para um importante mercado de câmbio.

Também haverá meio-campo em áreas onde o Plograna quer se fortalecer e haverá um objetivo comum no visor. serviço ROM No entanto, ele teria esperado tempo para entrar em contato com o jogador envolvido.

Mercado de câmbio da Roma, Ruben Neves está em apuros: Xavi o convida para o Barcelona

Encontrar um meio-campista parece ser a prioridade número um José Mourinho Para o mercado de transferências de verão. Juntamente com Tiago Pinto, a Roma tem vindo a avaliar vários perfis para satisfazer o treinador português. Ruben Neves.

Pertencente ao meio-campista português Wolverhampton, Mourinho parece ter todas as características que procura, mas a Roma não será a única adepta do médio português. Na verdade, de acordo com o relatório ‘AS’, também Barcelona Ele vai se interessar por Ruben Neves. No entanto, o clube catalão já fez uma jogada significativa para proteger o meio-campista português. Na verdade சேவி, O técnico do Barcelona entrará em contato com ele para adicionar Ruben Neves ao seu elenco, e o jogador parece estar interessado no plano do clube catalão. Assim, Mourinho e Roma puderam ver o gol desaparecer no meio-campo devido a um jogo inicial entre o ex-jogador de futebol e agora treinador do Barcelona.