Depois de Sibion, o fim de semana será melhor; Vamos ver porque, sábado 4 e domingo 5 de junho »ILMETEO.it

Clima: Depois de Sibion, o fim de semana será melhor; Vamos ver porque, sábado 4 e domingo 5 de junho

Previsão do tempo para o fim de semanao O primeiro fim de semana de junho Os riscos são particularmente altos na previsão do tempo devido a mudanças atmosféricas repentinas com impactos em várias regiões Sábado 4 e Domingo 5.

Estamos todos percebendo que no passado tivemos que lidar com ondas de calor e temperaturas como já fazíamos em meados de julho; No entanto, também houve tempestades violentas com granizo do tamanho de tangerinas em algumas partes da Itália. À primeira vista, isso pode parecer uma contradição, no entanto, após uma análise detalhada da questão, verifica-se que é. Dois lados da mesma moeda: O calor alto se converte em alta energia ao jogar em eventos climáticos extremos. As causas devem ser encontradas em uma estrutura específica no nível sinótico Farei novamente no próximo fim de semana.

Em detalhes, haverá dois jogadores principais no jogo: o infame por um lado Anticiclone Africano Cybio Em breve começará a queimar a maior parte da Europa Central e do Sul, incluindo a Itália; Por outro lado, Furacões fortes (Áreas de baixa pressão) Cheio de ventos frios diretamente do norte da Europa.

Áreas do centro-sul e duas grandes ilhas (mas a maior parte do norte) enfrentarão outra onda de calor caracterizada por um aumento significativo da temperatura nos próximos dias. Valores acima de 35 C, de acordo com as últimas atualizações sábado, 4 de junho Proteção contra furacões é esperada nos próximos dias Posso Não. Mais sucesso Para defender todo o país, Deixando nossas áreas do norte ainda descobertas. As massas de ar frias e instáveis ​​que chegam do norte da Europa podem realmente conseguir desestabilizar a atmosfera a partir da tarde, especialmente sobre os Alpes.

No entanto, os efeitos desta viagem fria e altamente instável em grandes altitudes devem ser sentidos principalmente durante o dia Domingo 5Especialmente no noroeste (nota Piemonte, Lombardia, Vale d’Aosta): Dadas as fortes contradições esperadas, elas não devem ser descartadas Primeiras tempestades severas nos Alpes, Mas mais tarde na expansão para planícies próximasCom alto risco granizo.

Alta temperatura no centro-sul; Risco de chuvas fortes no norte