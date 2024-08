Cada português “recebeu” quase 216 euros da UE.

De acordo com um relatório do Instituto de Economia Alemã(IW), o oitavo beneficiário líquido, 2.227 milhões de euros, cujo valor, dividido por uma população de cerca de 10,6 milhões, dá 215,94 euros por cidadão. A Alemanha continua a ser o maior contribuinte líquido e a Polónia o maior beneficiário.

Tal como no ano anterior, a Polónia foi o maior beneficiário líquido, com um total de 8 154,20 milhões de euros. Alguns milhares de milhões adiante encontramos a Roménia (5.994,02 milhões de euros) e a Hungria (4.561,50 milhões de euros).

Em contrapartida, dez países apresentam um saldo líquido negativo entre contribuições e dinheiro recebido de Bruxelas: Dinamarca, Alemanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Áustria e Suécia.

A Alemanha (17.433,48 milhões de euros) continua a ser o maior contribuinte líquido da União Europeia, à frente da França, que pagou quase 8.957,14 milhões de euros a mais do que recebeu em contrapartida no ano passado. A Itália ocupa o terceiro lugar, com uma contribuição líquida de 4.504,37 milhões de euros.

Em termos de contribuições líquidas per capita, os cálculos da empresa alemã mostram que a Irlanda supera a Alemanha, com 236,08 euros por pessoa para 206,28 euros, enquanto apenas a Itália (76,35 euros) teve uma contribuição per capita inferior a 100 euros.

Entre os 17 beneficiários líquidos, a Estónia é a líder, com cada cidadão a receber 626,90 euros se os fundos europeus fossem distribuídos igualmente, seguida pela Croácia (602,18 euros por pessoa) e pela Letónia (601,67 euros). Figura.

Em termos de património líquido per capita e de rendimento nacional bruto (RNB), Portugal ocupa o 12.º lugar: 215,94 euros distribuídos a cada cidadão do país em 2023 correspondem a 0,86% do RNB.