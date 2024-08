“Vou queimar você com ácido.” Então o esfaqueia com um pedaço de pau

Verona, 14 de agosto de 2024 – Tentativas Cicatriz para seu ex-parceiro Ele o atacou primeiro com ácido e depois com veneno. Uma história de ameaças e violência em Verona Mulher de 46 anos Ela foi presa por perseguição e agressão agravada. A custódia está no centro das reivindicações Filho de quatro anos. Também preso Um novo parceiro de 55 anos da mulher.

A. Para denunciar violência 48 anos italianoEx-companheiro da mulher presa. Durante a separação, a criança foi entregue ao pai e a partir daí começaram as ameaças. Nas últimas semanas, o homem disse que foi submetido a ameaças diretas e ataques físicos porque a mulher o queria Forçar a criança a se render À força. Apoiando-a, ela também tem seu novo aliado que participou dos ataques.

Um desses incidentes violentos aconteceu na frente de uma criança. Tudo começou com ameaças de enviar atacantes para “derretê-lo vivo” ou “fazê-lo”. explodir“e”Queime com ácido”, culminando então em ataques reais.

Na violência, ele também sofreu um ataque com ácido no pescoço e nos ombros, que felizmente não o feriu permanentemente. Então há umAtaque com um furadorFicou preso em sua mão e o homem saiu correndo da casa de sua mãe, onde havia buscado refúgio. Dois suspeitos já conhecidos da polícia foram localizados San Giovanni Lupadodo e Alfredo d’Adige (Verona): Foram detidos e transferidos para a prisão de Veronese Montorio sob custódia das autoridades judiciárias por ordem de prisão preventiva do juiz de instrução.