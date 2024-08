Juve e “alas portuguesas”: surge um novo nome no ataque, quem é – Torino News

O camisa alvinegra aguarda resposta definitiva do Milan sobre a chegada do zagueiro francês de 24 anos KaluluO Juventus e Szczesny Atualmente cogitam uma hipótese de rescisão de contrato: o goleiro polonês está treinando sozinho – recentemente mostrado nas redes sociais – mas pode decidir parar de jogar.

Caso Koopmainers

Enquanto isso, de Varsóvia, lá na quarta-feira, 14 de agosto Atlanta e Real Madrid Competindo pela Supertaça Europeia, Casperini Ele voltou para falar sobre o caso Coopmainers: “Ele é uma verdadeira vítima da situação – disse o técnico Krugliasco -. Lamento não tê-lo convencido a ficar longe de alguns conflitos de mercado que ele influenciou fortemente. de qualquer forma, o menino está saudável e pode se recuperar”.

Asas Portuguesas

Enquanto isso Cristiano Giuntoli Thiago continua trabalhando para dar dois alas a Motta. Os feirantes da Juventus são particularmente activos em Portugal: o jornal “A Bola” confirmou que mais um filho artístico conseguiu os Bianconeri: “Juve fecha acordo com Francisco Conceição”Escreve jornais portugueses. O negócio entre os Bianconeri e o Porto está quase concluído, tendo os Bianconeri adquirido o extremo português por empréstimo por cerca de 30 milhões de euros. As últimas negociações dizem respeito aos detalhes finais do acordo, especialmente ao valor de uma cláusula de opção que a Juventus pode exercer no final da temporada. Este valor varia entre 30 e 35 milhões de euros, dependendo das condições finais estabelecidas.

Um novo nome nas asas

De volta de Portugal chega a notícia do interesse da direção da Juventus em mais um atacante: desta vez estamos falando Marcus EdwardsAla-atacante inglês nascido em 1998: A Juventus fez os primeiros contactos com o Sporting de Lisboa por causa do jogador. Tantos anzóis lançados pelos homens do mercado: quem acabará por cair sob a toupeira?