Portimão: Um fim de semana português em nome de Herrera e Carrasco

Também está fechado nos finais de semana MundialWCR Em Portimão. Assim, o Campeonato Mundial Feminino sob a bandeira de Maria Herrera e Ana Carrasco chega à metade da temporada inaugural. Dois pilotos experientes dividiram as duas mangas como em Inglaterra: Sara Sanchez foi 2ª em ambas as mangas.

Corrida 1 | Maria Herrera desiste do pôquer

Maria Herrera Também deixou a sua marca em Portimão: a equipa espanhola da equipa de fábrica Forward venceu a Corrida 1, na qual os quatro primeiros espanhóis não venceram. Apresenta-se à frente da pista portuguesa em vários campeonatos preparatórios na Península Ibérica. O #6 conquistou sua quarta vitória em cinco corridas até agora nesta temporada, mas lutou muito. Desta vez, porém, não foi Ana Carrasco quem deu trabalho ao líder do ranking, mas sim o contrário Sara Sanches. O piloto do 511 Terra&Vita Racing Team ficou a 60 milésimos da primeira vitória com uma última volta impressionante. Infelizmente, Sprint não riu no #64, provando pela primeira vez que poderia competir pela vitória.

Os problemas de caixa de câmbio que já assolavam a manhã de sábado não haviam desaparecido Ana Carrasco. A campeã mundial de SSP300 de 2018 teve que lidar com a caprichosa caixa de câmbio de sua Yamaha R7, que não lhe permitiu lutar pela vitória. #22 estava logo atrás do par líder Beatriz Neela SantosIsso levou a uma briga que viu apenas 9 mil separá-los sob a bandeira quadriculada. O grupo de seguidores está muito longe, pela primeira vez, para ver Roberta Ponciani Para se destacar. O italiano passou na fase final Paquita RuizPor seu primeiro resultado entre os 5 primeiros no WorldWCR. Ponsani fica em 6º lugar à frente do sul-africano Jéssica Hoddenquando Tayla Relf É o 8º. Um segundo sul-africano venceu o sprint pelo 9º lugar Nicole Van AswegenCapaz de queimar o México Astrid Madrigal Na linha de chegada.

MundialWCR | Portimão: Resultados da Corrida 1

Corrida 2 | Ana Carrasco venceu o sprint

Depois de uma corrida 1 tranquila, Ana Carrasco Ela compensou com entusiasmo. O #22 Evan Brothers aproveitou a excelente produção da equipa, produzindo um impressionante R7 capaz de vencer o segundo sprint em Portimão. Carrasco saiu da penúltima curva atrás do rival Maria Herrera: O líder do campeonato teve que superar um grande déficit de ritmo para terminar na reta, fazendo com que Carrasco et Sara Sanches. Se apenas 60k separaram o #64 da vitória na primeira bateria, foram apenas 25 na corrida de domingo. Com esta vitória Carrasco consegue se aproximar no Mundial: agora o 22º é apenas 7º. Pontos atrás de Herrera.

Outro quarto lugar Beatriz Neela Santos: A tetracampeã do Campeonato Europeu Feminino estava em uma batalha acirrada pelo pódio, mas um pequeno erro na 5ª volta a fez perder o controle de suas rivais. Ele estava a 15″ do quarteto líder. Roberta PoncianiO 5º é claramente o mais forte do campeonato de domingo. Paquita Ruiz, sexta, ultrapassou Astrid Madrigal na etapa final. Ornella Ongaro, Mallory Dobbs e Emily Bondi. A corrida foi interrompida por bandeiras vermelhas devido a duas quedas iniciais: a primeira envolvendo Nicole van Aswegen e Tayla Relf, ​​a segunda envolvendo Jessica Hoden. Assim, todos os três chegaram ao top 10 para os outros não acostumados.

MundialWCR | Portimão: Resultados da Corrida 2

Valentino Agio

