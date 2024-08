Pico de calor anormal, acima de 37°C

Vivemos como esperado Onda de calor extrema do verão. Aqui estão alguns dos máximos registados ontem à tarde na cidade e província: Cazaquistão San Martino +37,1°CPaderno Franciacorta +36,4°C, Fornaci +35,9°C, Prevalle +35,6°C, Brandico +35,4°C, Villanuova sul Clisi +35,3°C, Vestone +35,2°C. Muito quente também nos nossos vales: as temperaturas ultrapassaram os 34°C em Esine e Sellero. Tocou 32 graus Celsius em Bagolino.

Ressalta-se que a estação meteorológica do Instituto Pastori soou Trigésima quinta máxima consecutiva acima de 32°C. A temperatura é cada vez mais inconsistente não só durante o dia, mas também à noite, como evidencia a temperatura mínima registada ontem: entre os valores mais elevados, destacam-se os +27,0 ° C medidos em Colónia.

Agora? Infelizmente, como previsto Calor anormal Isso continuará pelos próximos dias. Os recordes históricos permanecerão invictos, mas a fase implacável de clima invulgarmente quente que começou no final dos primeiros dez dias de Julho continuará.

Portanto, salvo reviravoltas impossíveis, também este ano devemos abandonar o clássico «“Tempestade em meados de agosto”. Este foi o último recurso meteoquiz. Antigamente, no Vale do Pó, as verdadeiras “pausas” de verão aconteciam muitas vezes no dia 15 de agosto: as chuvas e as trovoadas apagavam todos os vestígios, a temperatura caía drasticamente e a partir desse momento começava o inevitável declínio da estação quente. Nas últimas décadas As tempestades tradicionais de meados de agosto tornaram-se raras. Esta é uma das muitas consequências das alterações climáticas.

