Sals de San Lorenzo, Louvor ao Brasil: Narrativa em Português e Italiano

Texto em português:

Texto traduzido:

A sétima edição do “Calis di San Lorenzo” terminou no passado dia 11 de agosto em Trani (Puglia) com grande sucesso, destacando a sua importância nos eventos gastronómicos e vitivinícolas do sul de Itália. O evento atraiu visitantes que afirmaram a relevância do vinho e do azeite como símbolos de união cultural e territorial.

Um espaço dedicado à exposição de produtos alimentares e vitivinícolas, com um total de 33 adegas, 15 produtores empresariais e 3 produtores de especialidades gastronómicas, testemunhando a crescente atenção aos produtos locais que são os sinais distintivos da região. O evento destaca como a cultura gastronômica e do vinho pode promover o diálogo internacional e proporcionar à cidade novas oportunidades de negócios e de turismo cultural.

O ponto forte deste evento é a capacidade de promover cada empresa expositora, graças ao talento e à paixão dos jovens nos balcões, que apresentaram a singularidade dos produtos das suas empresas com respeito e educação.

Milena a Del Grosso, diretora do escritório @itatradeagency no Brasil, falou sobre as oportunidades no mercado brasileiro, onde o interesse pelos produtos italianos cresceu dois dígitos nos últimos anos.

A Associação Cultural Cibus di Vinum, organizadora do evento, confirma a importância das “Vendas de San Lorenzo” como um grande evento, contribuindo para fortalecê-lo, com o objetivo de se expandir mais internacionalmente e organizar eventos em outras épocas do ano. Raízes culturais de Trani.