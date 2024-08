O marido ainda é investigado por tentativa de homicídio

oInfluenciadores Suocaina El BasriEle disse SimTeve alta do hospital Ponterano, na província de Biella, onde estava internado desde maio. Lesão no peito. A jovem passou seus últimos anos Três meses No hospital, os efeitos de uma hemorragia interna quase lhe tiraram a vida. Enquanto isso, o marido Jonathan Maldonado ficar perguntou Por tentativa de homicídio.

A história de um influente Chiu

O jovem de 30 anos foi internado no Hospital Maggiore em Nowara em estado crítico no dia 16 de maio.

Não se sabe o que aconteceu naquele dia. De acordo com a explicação dada pela esposa, Esposa vai cair e se machucar Em casa, os investigadores não são confiáveis.

Maldonado pediu ajuda imediatamente após o episódio dentro de sua casa ChiawasaNa zona de Biella.

Para 118 operadoras, havia Suvokaina Ela confirmou a versão dada pelo maridoEle estava com ela na ambulância.



Chiu recebeu alta do hospital

A jovem mãe de dois filhos foi levada ao pronto-socorro Lesão no peitoPoderia ter sido causado por um objeto como uma tesoura ou um furador que poderia tê-la cortadoAorta mamária. Aqui ela entrou Coma farmacológico.

Sua condição melhorou nas semanas seguintes. Conforme relatado por Corriere della SeraO Renúncia A menina veio do hospital há alguns dias.

O influenciador teria ido ficar com familiares em Chiavaza (local da lesão) pois a casa estava inacessível. Sob apreensão.



Interrogatório com o marido Jonathan Maldonado

Seu marido, Jonathan Maldonado, é um trabalhador braçal de 36 anos perguntou para Tentativa de homicídio Pela Procuradoria de Biella.

A juíza Francesca Tortora, após interrogá-lo para confirmar sua prisão, decidiu libertá-lo, mas com cautela. Proibição de acesso à esposa E Obrigação de assinar.

Recentemente, o promotor interrogou Suvokaina. No entanto, o depoimento da mulher não resultou em nenhum avanço na investigação.