No final de agosto, adeus ao verão? Vamos revelar o que realmente acontece

Final de agosto: últimas atualizações sobre precipitação e temperatura



Em termos de clima, o final de agosto está chegando. Em suma, depois do calor africano, algo pode abrir no final do mês.

Mas vamos bem. Quente, amargo e ainda mais quente Intervalo de tempestade entre 17 e 18 de agosto Devido ao aumento do anticiclone africano.

Porém, olhando para o norte do nosso continente, já podemos notar o primeiro quebrar do verão Com uma série de criações Tempestades (Áreas de baixa pressão = mau tempo) No final de agosto, diminuem de latitude até chegar à região do Mediterrâneo. Final de agosto com risco de mau tempo Nesta primeira fase serão sobretudo regionais Norte da Itália Deveria estar envolvido Eventos extremos Em algumas partes do Vale do Pó, podem formar-se Tempestade Também tem um personagem supercélula Granizo moderado a grande E vento forte ou muito forte durante a troca de células de tempestade. também Temperaturas No mínimo, poderão sofrer um declínio acentuado após os meses de calor intenso.

Se isto se confirmar, será um grande golpe para o Anticiclone Africano, que começará a enfraquecer fortemente, abrindo assim um canal muito instável e caótico também para os próximos dias.

Preparemo-nos, portanto, para uma mudança significativa do clima no final de agosto e início de setembro, com uma série de perturbações que provavelmente continuarão em direção ao Mediterrâneo e à Itália, desferindo um duro golpe. Para o verão de 2024.