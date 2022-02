Piercamillo Davigo será interrogado por revelar segredo oficial

Piergamillo Davico, um membro histórico da piscina Mãos Limpas Foi também membro do Conselho Superior da Magistratura até outubro de 2020 Enviado para teste Por Juiz de Julgamento Preliminar de Brescia Federica Brugnara. Davico é acusado de revelar o segredo profissional agora conhecido como “caso Amara” do nome do consultor jurídico da Eni, o advogado Piero Amara.

O caso envolve algumas declarações confidenciais contendo alegações infundadas contra os principais representantes políticos e judiciais do mundo, que foram divulgadas entre os juízes e entregues a certos jornalistas. Nestas actas, Amara mencionou a organização secreta conhecida como “Hungria” que tem potencial para influenciar a vida política e judicial do país.

– consulte Mais informação: A história das atas secretas que aconteceram no Supremo Tribunal de Justiça

O julgamento está programado para começar em 20 de abril e começará em abril de 2020. Conforme consta na acusação, o Conselho Superior da Magistratura “de forma informal e sem qualquer motivo oficial”.