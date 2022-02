United, Band of Descartes: “Maguire é capitão, mas deve seguir o que CR7 diz…”

A luva do capitão é um símbolo importante em uma equipe porque representa o líder designado. Aquele que fala com o árbitro, claro, mas também aquele que faz o discurso antes do jogo e se faz ouvir no vestiário quando necessário. Portanto, mudar as hierarquias em um grupo corre o risco de perturbar o equilíbrio. Quando o Manchester United comprou Harry Maguire do Leicester, eles não apenas lhe deram noventa milhões de euros, mas também investiram muito rapidamente no poder e lhe entregaram o escudo. Considerando que havia companheiros (sobretudo de Jia) com mais antiguidade do que o defesa, foi um gesto que não foi apreciado por muitos. No entanto, agora é a chance de ver a marcha das ações.