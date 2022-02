A luz verde para a conta e o superfone Drake: “Este é um governo lindo”

Aumento e preço das matérias-primasEnergia elétrica Incapaz de lidar com o enorme aumento dos custos de produção, tornou-se um dreno insuportável não só para as famílias, mas também para as empresas. As medidas tomadas pelo governo até agora mostraram-se inadequadas, embora tenham atenuado um pouco a recessão. Mário Tracy O Gabinete aprovou um novo mandato contra contas caras e um mandato para converter empréstimos vinculados a bônus de construção, incluindo superbônus.

“ As atividades aprovadas hoje são pesadas, ricas, muito ricas em conteúdo e complexas e eu gostaria de agradecer aos ministros que estão aqui na fase introdutória. “, Mario Tragie iniciou a conferência de imprensa e fez uma nota muito inequívoca sobre as últimas horas de polémica sobre a instabilidade do governo, na sequência da qual o primeiro-ministro foi a Goli para uma entrevista. Sérgio Matterella.

“ Com o super bónus, com o bónus oferecido nesta área, os negócios cresceram, mas também a evolução do recrutamento sobretudo de recursos humanos. Tudo isso é prejudicial à segurança e à condição dos trabalhadores nos canteiros de obras Disse o ministro Andréa Orlando Ao final do cdm, foram inseridas regras de controle na área relacionada ao Superfonus. O Ministro disse ainda: Por isso, introduzimos uma regra como pré-requisito para a liberação do bônus, ou seja, é usado um bom negócio, ou seja, um contrato firmado por empresas que mantêm a questão da segurança no centro de suas atenções. “.

A norma é recebida com satisfação, pois “ Isso é bom para os trabalhadores e bom para as empresas que cumprem a lei Segurança Um objetivo básico, que é um fato positivo para a empresa. Toda a nossa determinação e empenho devem visar o combate à insegurança no local de trabalho e aos riscos que os trabalhadores podem enfrentar no trabalho. Para isso, quisemos apresentar um Setor importante Como criar a regra mais importante. Se houver ‘bom trabalho’, se houver trabalho seguro, há coesão social, civilização “.

Foram colocados aproximadamente sobre a mesa 7,5 bilhões de euros. Esta é uma manobra complexa que não refletirá apenas as medidas de controle do aumento dos preços da eletricidade e do gás para residências e empresas já aprovadas no segundo e no primeiro trimestre. Além disso, introduzirá intervenções estruturais para aumentar a economia e a produção nacional de gás. À luz do que está acontecendo na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, e em conexão com a crise internacional, a extração ajudará a reduzir a crescente pressão sobre os recursos internos e dará à Itália maior autonomia para a produção de energia. “ Estamos expandindo nossas operações em contas e intervindo de forma estruturada para facilitar o estabelecimento de usinas italianas de produção de gás e energia renovável. “, explicou o Primeiro-Ministro na conclusão do Comité de Ministros.

Na conferência Mario Tragi disse que o governo vai destinar R$ 6 bilhões para atividades relacionadas à energia. Sem procurar novos Desvios Despesas “Recursos, Draghi Incluído, Vindo de” Margens para o crescimento das finanças públicas atingidas no ano passado “No final da conferência, Mario Draghi fez um desejo, que foi quase um aviso:” Esperamos que os grandes produtores de energia compartilhem o ônus do aumento dos preços com a população. Como? Nós estivemos pensando sobre isso “.

Este mandato dá apoio aos municípios Custos adicionais Contas, fontes temporárias de instalações desportivas, especialmente para piscinas. Algumas informações sobre as alocações de recursos ainda não foram fornecidas, pois os cálculos finais para citar as fontes ainda estão em andamento, mas para o jogo, o pedido levado à mesa pelo ministro Giancarlo GiorgiettiAs contribuições podem rondar os 100 100 milhões.

Dos 7,5 bilhões previstos na manobra, 1 irá para a indústria Veículo Os italianos foram motivados a mudá-lo direcionando sua frota para soluções elétricas. Nesse sentido, espera-se que em 2022 sejam alocados 800 milhões de மில்லியன், que, uma vez totalmente operacionais, crescerão para ிய 1 bilhão por ano.

A manobra também prevê financiamento para a estrutura da comissária, que deve arrecadar R$ 250 milhões para a compra de antivirais e para os 15 milhões de domicílios confirmados pelo primeiro-ministro. Operadores médicos E os profissionais de saúde que morreram devido ao Govt, nos últimos dias reclamaram que não foram atendidos pela administração.