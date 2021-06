Corona virus Tuscany 2 de junho: 162 casos em 24 horas, Govt continua a recuar

FLORENÇA, 2 de junho de 2021 – Covit continua em queda acentuada na Toscana. Agora com os números Certificar-se de que Como Área branca Mais que uma aspiração. Se o ritmo continuar assim, a Toscana sempre conseguirá entrar no patamar mais baixo em meados de junho Algumas restrições da enseada, Reabrindo quase todas as operações.

Aparentemente, há um aviso e eles estão Sugestões Oficiais: Lavagem frequente, distante, mascarada das mãos.

Dia anterior: 159 novos casos

Vacinação, qual é a reserva de última hora

Terceiro dia consecutivo com menos de 200 casos

Mas enquanto isso, quarta-feira, 2 de junho, é o dia dedicado ao nascimento da República Com o 75º aniversário, O número de casos novos é baixo: apenas 162 e, pelo terceiro dia consecutivo, há menos de 200 novas infecções. Havia 147 em 31 de maio e ontem eram 159.

Swaps e taxa positiva

Em alta, no dia 2 de junho, o número de tecidos: entre os testes moleculares e rápidos foi de 17.694: em particular Tecido molecular 9.244 e 8.450 testes rápidos. A taxa de novos positivos foi de 0,92% (2,8% no primeiro diagnóstico).