Os portugueses preferiram de Ambrosio a Roma

Uma das novidades do Campeonato Italiano é marcada pelo retorno à Série A. Jose mourinho, Quem decidiu assinar com a Roma. O “Special One” passou a oferecer aos dirigentes dicas para fortalecer os companheiros e um jogador com golsInter, Danilo de Ambrosio. Seu contrato com o Nerasurri havia expirado e parecia condenado a se mudar, mas o sério clube milanês decidiu aproveitar a opção para renovar por mais um ano, tanto que estava ansioso para não perder a transferência gratuita.

Mourinho aponta para de Ambrosio

Um dos jogadores que pode deixar o Inter na próxima sessão do mercado de transferências de verão Danilo de Ambrosio. Como seu contrato expirou, aquela página parecia já ter se despedido de Nerasurri, mas eventualmente Nerasuri decidiu usar a opção para renovar mais uma temporada. O motivo está ligado a muitos rumores de mercado sobre ele, na verdade Roma, mas Milão e Nápoles também o notaram. Então a ideia é expandi-lo com o intuito de tentar levantar uma pessoa para realizar até um pequeno ganho de capital já que o orçamento é praticamente zero.

Jose mourinho Visto que D’Ambrosio é considerado um verdadeiro wild card tático, ele teria pedido isso para fortalecer sua equipe, pois ele pode desempenhar qualquer papel na defesa.

Apesar de sofrer de um problema no joelho nesta temporada, Nerasuri Winger marcou três gols em 19 jogos no campeonato, em comparação com cinco partidas na Liga dos Campeões. “Special One” procura uma alternativa a Bruno Perez e Carstorp, que não confiam totalmente nele para a próxima temporada, desta forma haverá soluções adicionais para ele.

Possível troca

Inter e Roma podem sentar à mesa de negociações e discutir o futuro Danilo de Ambrosio Este Verão.

Como noticiou Romanista, ambas as empresas poderiam entrar em uma troca porque Nerasuri teria interesse Alessandro FlorenceAgraf Hakimi deve sair, especialmente em vista do Paris Saint-Germain.

Aparentemente, espera-se um pequeno ajuste técnico a favor da Clorose, em torno de 5 5 milhões. O lateral retornará à capital como Paris Saint-Germain, onde marcou dois gols em 21 partidas na Ligue 1 nesta temporada e recebeu uma assistência, decidindo não usar o direito de resgate de mais de 10 milhões. .

© Reprodução proibida