O estuprador do segredo? Ele também cometeu 10 roubos horríveis

O estuprador secreto, que já está preso, foi acusado de 10 crimes de roubo entre 29 de dezembro e 10 de janeiro entre Monza e Cesto San Giovanni, junto com dois cúmplices. Após longa investigação, a pessoa foi identificada e foi revelado que ele era o proprietário de vários pseudônimos. O homem foi identificado por agressão sexual contra um homem de 44 anos de Secret Hamza Sarah, 31 anos e originário da Líbia. No entanto, para o roubo de Monza, o judiciário o identificou Adobe Garrett, 27 anos e nascido em Marrocos. Por outro lado, a pessoa recebeu uma ação de despejo há algum tempo, que nunca foi implementada. O fio condutor do estupro e do roubo é a violência perpetrada pelo homem.

Os roubos de Monza e Cesto San Giovanni ocorreram entre 29 de dezembro e 10 de janeiro. Por último, portanto, dois dias antes do estupro. O juiz Roberto Grebaldi, que conduziu a audiência, confirmou a prisão e ordenou medidas cautelares contra o estuprador. Em seu julgamento, o juiz de primeira instância sublinhou “ Opção de uso Violência Pelo menos para alcançar, ou em qualquer caso completamente desigual a ele BrutalidadeGanho pessoal “. Justamente por isso, em 17 de janeiro, o advogado de Monsieur Michela Versini assinou um mandado de prisão contra o homem, que, com outro nome, já estava na sala. Após alguns julgamentos, foi providenciado.

Os roubos, que foram atribuídos ao homem e posteriormente reconstruídos pelos investigadores, foram um ato extraordinário de violência. As acusações, por outro lado, não são apenas por roubo, mas também por ferimentos e ferimentos Apreensão Em vários episódios em que ele foi acusado pessoalmente, em 29 de dezembro, um dos incidentes mais horríveis ocorreu quando ele e seus cúmplices arrastaram duas meninas para fora de um carro. Eles também não apenas saquearam suas malas e telefones celulares, mas também roubaram seu carro.

No entanto, em 10 de janeiro, eles roubaram um homem e levaram seu carro, forçando-o a sair. Cai fora Vá até a parte de trás da arma e, você não paga, eles deram a ele também Futebol violento A direita. Mas no mesmo dia, eles foram acusados ​​de mais um roubo contra um homem de setenta anos em um posto de gasolina. Tudo foi roubado dele, incluindo o carro. Nenhum dos três conseguiu dirigir o carro devido ao câmbio automático, então o ameaçaram com uma arma.