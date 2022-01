João Félix na Série A, um potencial super desafio para o craque português

Dois grandes jogadores da Série A miraram em João Félix, mas os portugueses estavam quase fora de alcance

Os últimos dias do mercado de câmbio foram significativamente enriquecidos pela questão ligada ao futuro Palo Dipala. O atacante da Juventus ainda não foi atualizado com a Juventus, e parece que ele está cada vez mais direcionado a deixar Turim no final da temporada.

Não há fome, especialmente para aqueles que vivem no exterior e na Itália. Como Pepe Marota acrescentou, é dever das grandes equipes considerar a opção de buscá-lo à medida que o jogador se aproxima desse nível. A Juventus, no entanto, não quer permitir que os rivais do Nerasuri recebam ‘Zoya’, mas querem adicioná-lo a uma equipe. Possível troca com o Atlético de Madrid por João Félix.

Leia mais >>> Falece Camilo Millie: foi presidente da Longobarda de Gana-Banfi

O talento português, a compra mais cara da história do Atlético até hoje, não entrou na boa graça de Simeon, e agora, apesar da despedida ‘solo’, parece estar chegando ao fim de seu destino. O antigo Benfica pode mudar. Assim, enquanto os portugueses têm uma estimativa aproximada, a Juventus pode considerar mudar a possível despedida do Dipala. 60 milhões de euros e um salário de 9 milhões.

Inter sobre João Félix, quando Lottaro começar, Juve jogará como Dybala

Não só Joe, OIntermediário A situação está sendo monitorada João Félix, Em caso de possível partida no verão Lottaro Martinez. Apesar do fato de a Argentina ter revelado repetidamente seu envolvimento com a Nerasuri, ‘Toro’ está no centro de muitos rumores de mercado há algum tempo.

No entanto, mesmo para o Inter, o maior obstáculo é a contratação de João Félix para chegar ao Nerasuri. Entre Juventus e Inter Uma verdadeira briga de mercado pode surgir no verão, mas haverá muito dependendo do futuro de Lottaro Martinez e Dipala, que nem perdeu a chance de trazer Nerasuri este último para o Milan.