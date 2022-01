Aqui está o jogador mais bem pago da história da Juventus

A Juventus sempre teve muitos campeões. Mas quem é o jogador mais bem pago da história da Juventus? Vamos descobrir.

Nesta sessão de mercado, o Juventus Ele tem alguns problemas; A empresa não conseguiu satisfazer Allegri com os reforços necessários para lhe permitir enfrentar o treinador da melhor forma possível Mod, A segunda parte da temporada. Para perfis visados ​​pela administração da Juventus, atualmente é necessário esforço econômico Você Não disponível. Em uma situação muito diferente do passado, o clube pode contar com uma presença econômica importante e decisiva; Ao longo dos anos, o clube da Juventus incorreu em muitos custos insanos para se estabelecer nacionalmente e competir a nível europeu. Mas quem é o jogador mais bem pago da história da Juventus?

Juventus, Cristiano Ronaldo O jogador mais bem pago da história da Juventus: Preço

O jogador que trouxe Juventus Investir uma quantia insana Cristiano Ronaldo; Português de Real Madrid, No valor de cento e dezassete milhões de euros. Pianconeri, um dos dois jogadores mais fortes do mundo, terminou com o objetivo de vencer. Liga dos Campeões. Infelizmente, esta tarefa não correu bem com a Juventus, que não conseguiu construir uma equipa à altura dos melhores clubes europeus em torno do talento português. Comprar Ronaldo, Até hoje, é visto como “errado” pela sociedade; Achamos que qualquer um tem a capacidade de trazer CR7 Não hesite em terminar o contrato em rosa.

O problema não está no campo (tendo conquistado cinco troféus por gols anteriores Real Madrid) Mas do ponto de vista econômico; Cento e dezassete milhões de euros de investimento e compromisso com os portugueses, Juventus É preciso estar em altos níveis, principalmente no meio do campo, para fazer essa revolução. Vamos tentar resumir a chegada Cristiano Ronaldo, O quanto os portugueses aumentaram o carisma do futebol italiano, fizeram os torcedores da Juventus sonharem, mas contribuíram para a situação atual. Você. Tudo a um custo que ficará na história do clube.