Compras online poderão ser mais seguras?

Todos os dias milhares de pessoas realizam as suas compras através de plataformas online, mas será que esta opção realmente é segura? A verdade é que este recente método de compra ganhou a adesão de grande parte da população mundial devido à facilidade e rapidez que está associada às compras online e também por ser mais fácil de comparar preços de outras lojas. No entanto, é importante assegurar-se de que terá uma experiência de compras online boa e segura, pois apesar da maior parte das compras terem um grande sucesso e serem seguras, por vezes, podem ocorrer fraudes e enganos no seu processo de compra. Descubra aqui como pode tornar as suas compras mais seguras.

Em primeiro lugar, pode utilizar o site opinioesja para pesquisar informações sobre as lojas online e descobrir como correu a experiência de compra de outros clientes que estão dispostos a partilhar o seu ponto de vista com outras pessoas contado assim, o que correu bem e o que correu mal. Aqui os clientes avaliam as marcas e assim, com estas informações pode-se ficar a conhecer as melhores lojas online.

Para garantir que terá uma boa experiência de compra pode sempre adotar pequenos hábitos na sua rotina de compra online.

Tenha cuidado a propagandas enganosas

Tenha atenção a e-mails promocionais que pareçam “muito bons para ser verdade”, antes de abrir o e-mail tente acessar o website da empresa e averigue se a promoção é realmente legítima. Compare também os preços praticados pela loja com outras lojas online, se os seus preços forem muito mais baixos em comparação com as restantes lojas, fique em alerta.

Faça a sua pesquisa

Como referido anteriormente, antes de realizar uma compra em uma loja que nunca comprou antes, procure saber se a loja é de confiança e veja o que os clientes da loja comentam sobre a mesma. É importante saber qual é a reputação de uma loja antes de realizar a sua compra, para assim, evitar más experiências.

Proteja os seus dados pessoais

Evite partilhar com a loja dados pessoais que não sejam necessários para a realização da compra, como por exemplo, senhas ou número de contas bancárias, e esteja atento a quais tipos de informações serão recolhidas ao realizar a compra. Para além disso, tente dar preferência ao pagamento com cartão de crédito ao invés de usar um cartão de débito, os cartões de crédito oferecem uma maior proteção ao utilizador contra roubo de dados ou algo do género.

Compre em lojas online seguras

Quando visitar o website da loja online certifique-se de que o este é seguro, ao procurar pelo símbolo do cadeado na barra de endereços, se o website não tiver esse símbolo então muito provavelmente, este website é fraudulento, não realize a sua compra nesta loja. Para mais, evite realizar compras online através de redes Wi-Fi públicas, pois nestes locais o roubo de informação torna-se mais fácil. Se estiver a utilizar um computador público, saia sempre da sua conta antes de desligar o seu computador. Se estiver disposto, pode proteger-se contra lojas fraudulentas ao investir em um software antivírus.

Chegamos então à conclusão de que apesar de parecer mais fácil e rápido realizar as compras em lojas online, a verdade é que esta tarefa exige um maior cuidado e atenção por parte do cliente, uma vez que na Internet estamos mais expostos a entidades desconhecidas que podem resultar em fraude e em compras infelizes. O importante é que você, o cliente esteja sempre protegido destes ataques, para que possa evitar uma má experiência de compra que no futuro lhe irá causar muitas dores de cabeça.

