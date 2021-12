De Shomukol a Shomoflop: 18 milhões de uzbeques nunca pontuaram – Forzaroma.info – Últimas Notícias Roma Calcio – Entrevistas, fotos e vídeos

A Roma continua a curar as lesões do jogo de sábado contra o Inter. Shomurotov foi acusado de ser um símbolo do mercado de verão

“Nosso ataque é o vácuo.” Agora, o departamento de assalto também foi acusado. Desligado MourinhoA Roma-Inter e a crítica o definiram nos anos 90. Nos primeiros doze jogos do campeonato, a equipe de Giorgio está em segundo lugar com menos gols: 24 em 16 jogos, enquanto a Juventus foi apenas vinte e dois pior. Gimlorlorossi Shomurotov, que não é grande no placar, de chute 18 milhões Do verão. Uzbeque marcou até agora Apenas um gol em 13 jogos no campeonato (com a Cochlear). No início do ano, sua atuação me fez pensar em outra coisa. Estreia na liga de conferências e excelente desempenho como reserva frente a Cole e Fiorentina.

Vários shows opacos de novembro, desde o bug antes de Gênova até a última corrida. O jogo do uzbeque no sábado foi “nada” com apenas uma chance e não foi aproveitado da melhor maneira. Pouco dinheiro foi investido no verão. As estatísticas sobre as chances fracassadas dos atacantes da Roma são implacáveis ​​e sobre os companheiros do ex-jogador do Gênova: Abraham Ele foi o jogador com a maior conversão e grande diferença entre as oportunidades de golo, Janiolo em segundo e Shomurotov em terceiro. Inexperiência na Itália e preços altos dos ingressos: Mourinho o recebeu no verão em meio a suspeitas gerais de 17,5 milhões. Ele veio para terminar em “décimo segundo” nas últimas corridas que queria Felix Afena-Gyan Enquanto o jogo continua. Então o Gov. Gana parou o bebê e Shomu teve outra chance. Fracasso. Com Specia, devido à desclassificação de Janiolo, ele ainda foi capaz de encontrar um lugar. READ De Batista volta à política: é isso que ele quer fazer

O Uzbequistão sempre foi o melhor fã de Mourinho. E os portugueses aceitaram comprá-lo depois de o verem a trabalhar no ano passado e devolveram o valor Génova. Expectativas frustrantes para o futuro, mas muitos dos seus alunos na longa carreira do treinador português o desapontaram. É um caso muito emocionante Quarasma, O Inter chegou a 30 milhões de euros. Os portugueses vão para o Chelsea por empréstimo após 6 meses. Vindo para Manchester em agosto de 2016 Eric Bailey Por cerca de 40 milhões de euros. O especial estava pronto para desfrutar de outro marfim após Troika, mas o ex-Villarreal Central não cumpriu suas promessas. Do lado do Chelsea, apesar de permanecer no Reino Unido, o anfitrião em 2006 queria Abramovich a todo custo Shevchenko 44 milhões de euros em Londres. Ex-Bola de Ouro com apenas 9 gols na Premier League.

Como o novo treinador da Roma, Mourinho recordou a distância com outras equipes na sua primeira conferência: “Há muitos anos que não vencia aqui e precisa de compreender porque é que a equipa veio. 29 pontos do vetorPendência. Tenho que me perguntar, tenho que encontrar respostas, sei que os clubes e dirigentes têm muito trabalho a fazer, mas queremos chegar às manchetes. “Atualmente o mercado de verão não está funcionando. Diego Isso fez os fãs pularem. Após a venda da Bósnia, a Roma não conseguiu investir no meio-campo, mas teve que gastar mais 40 milhões por Abraham. Apesar de algum esquecimento neste ponto, o único salto padrão está no alvo, Rui Patricio Oferece bom desempenho e experiência entre os pólos. Enquanto espera por janeiro, a Roma ocupa o sétimo lugar no ranking e a 13 pontos do primeiro. Algum reforço será suficiente? READ Mourinho, ex-árbitro do Glattenberg: 'Uma vez eu joguei uma bota nele'

7 de dezembro de 2021 (alternativo em 7 de dezembro de 2021 | 14:22)

