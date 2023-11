Sexta-feira, dia 10, Chuva torrencial e rajadas de vento de centro-sul, novo aviso de tempo!

Mau tempo nas próximas horas



A onda de mau tempo que atingiu o centro-norte de Itália na quinta-feira, 9 de Novembro, deverá estender-se para sul, com chuvas fortes e ventos fortes por vezes, mas neve nos Apeninos (especialmente entre 1600-1700m). As chuvas recentes têm diminuído gradualmente no Nordeste e no Vale de Aosta.

Esta deterioração múltipla ao longo do tempo é devida a umaUma ampla circulação ciclônica, localizado no mar que hoje separa o Reino Unido da Islândia, é responsável pelas correntes oceânicas instáveis ​​em direção às nossas latitudes. Nesse contexto, Um caos já chegou ao nosso país nas últimas horasOs primeiros efeitos desta deterioração já estão presentes.

Mau tempo em Génova: Um grande muro desabou a poucos metros de um edifício no bairro de Castelletto, na freguesia de San Paolo.

de Sexta-feira, 10h esperado Última Chuva em Trivêneto, Com neve nos setores alpinos orientais (acima de 1100-1200m). A situação é a mesma Vale de Aosta Continuará a ser afectado pelas chuvas locais nas zonas fronteiriças com França, com nevascas acima dos 1000m. Noroeste Eles virão Primeiras soluções concretas, o céu limpo ou parcialmente nublado retornará. No entanto, as condições meteorológicas severas concentrar-se-ão principalmente nas zonas do Médio-Baixo Mar Tirreno, onde se prevê condições meteorológicas severas generalizadas com chuva, trovoadas e ventos fortes. Nos Alpes, a neve ainda cai em média até 1.000 m no Vale de Aosta, Trentino Alto Adige e alto Friuli, mas flocos de neve aparecem com o tempo nos Apeninos centrais acima de 1.600 m.



Em termos gerais, o quadro meteorológico irá deteriorar-se ainda mais no lado do Médio Tirreno Expandindo-se rapidamente para a Toscana, Lácio, Abruzzo, Molise e Campânia. Chuvas fortes também são esperadas nessas áreas 15-40 mm (cor verde)E mesmo com picos Entre Campânia e Calábria até 70 mm (cor amarela). Chuva também na Sardenha. Sexta-feira chuvosa, 10 Então pegue as roupas quentes, mas por quanto tempo? Se tudo se confirmar, esta fase de perturbação durará apenas alguns dias, pelo menos até ao fim de semana em algumas regiões. Já com o começo Um período é esperado na próxima semanaEmbora curto, Clima temperado com a aproximação do famoso “Verão de São Martinho”, durante o qual há um aumento nas temperaturas diurnas. Este período é típico destes dias de Novembro e é caracterizado por um breve aquecimento que interrompe temporariamente a tendência de arrefecimento outonal. Assim, os dias são amenos, proporcionando um alívio temporário do frio, exceto à noite, com céu limpo, que pode ser ainda mais frio.

Sexta-feira, 10 de novembro Novo alerta meteorológico!

Com base nas estimativas disponíveis, o Departamento de Defesa Civil em contrato Juntamente com as regiões em causa – os responsáveis ​​pela implementação de sistemas de defesa civil nas regiões em causa – emitiu um alerta sobre condições meteorológicas adversas. Os eventos meteorológicos que afectam diferentes partes do país podem determinar criticidades hidrológicas e hidráulicas reportadas no Resumo Nacional, no Boletim Nacional de Criticalidade e de Alerta.www.protezionecivile.gov.it)

Com base em eventos previstos e em andamento, é avaliado para o dia Sexta-feira, 10 de novembro, Alerta laranja Devido ao risco hidrológico Noroeste da Toscana, Alerta amarelo Nos restantes sectores da região, toda a paisagem Úmbria, Lácio, Calábria E SicíliaComo parte de Abruzos, Molise, Campânia, Basílica E Apúlia E Sardenha Noroeste.

A previsão meteorológica e da situação crítica para Itália é atualizada diariamente com base nas novas previsões e na evolução dos acontecimentos, e está disponível no site do Departamento de Proteção Civil (www.protezionecivile.gov.it) juntamente com as disposições gerais. Conduta a seguir em caso de mau tempo. A informação sobre os níveis de alerta regionais, questões críticas específicas relativas a cada território e medidas preventivas adotadas é gerida pelas estruturas regionais de defesa civil, em articulação com as quais o Departamento acompanha a evolução da situação.