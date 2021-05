Cristiano Ronaldo regressará a Lisboa? A nostalgia de Portugal faz-se sentir em alto e bom som

Exceto pelos advogados implacáveis, exceto pelas negociações difíceis, o que seria um movimento de mercado empolgante, pelo menos o suficiente para dizer … Mãe! Estamos falando de Cristiano Ronaldo, um homem que enfrenta os inimigos sem se intimidar (na verdade, acontece o contrário), mas quem está na frente daquela mulher? Dolores Levante a bandeira branca.

Aliás, ela pode ser a chave para a entrega das novidades deste ano, com a possibilidade de devolver o CR7 ao jogo Lisboa.

Porque se três pistas são a fonte, este método é a evidência, como. Ou pelo menos podemos tentar alguns palpites.

Festa de scudetto

“Acampamentos de Muteos Parabens!” Cristiano Ronaldo escreveu no seu perfil do Instagram para festejar a vitória do campeonato português Seu O Sporting Lisboa, equipa que o viu crescer e ser campeão antes de partir para o Manchester United no verão de 2003, tornou-se um símbolo de Portugal no Mundo.

Enquanto Ronaldo lutava com as redes sociais, a mãe, Dolores Aveiro, festejava numa esplanada na Madeira. Camisola verde e branca, slogans e slogans do estádio, os adeptos reuniram-se debaixo da casa para partilhar a alegria de um tema que está desaparecido há 19 anos.

Coração de mãe e saudade

As celebrações de D. Dolores Aviro passaram despercebidas e no dia seguinte à procura da televisão portuguesa TVI24, ela fez uma promessa sobre o futuro do filho: vou convencê-lo de que no próximo ano ele vai jogar no Estádio de Alvaleth.

Foi mais do que suficiente para despertar entusiasmo entre os adeptos que sonhavam com a volta de Cristiano Ronaldo.

Aos 12 anos deixou a sua amada Ilha da Madeira para praticar a modalidade, longe de casa e de uma família que não o podia seguir. Ao descrever sua biografia, o início foi difícil, em meio a lágrimas de nostalgia e outras que zombavam dele por seu sotaque insular. Porém, depois de um tempo, as coisas mudaram, e Cristiano Ronaldo bateu em todos pelo barulho dos gols, ainda não amadurecendo até sua estreia no time titular. O resto da história, incluindo o amistoso contra o Manchester United em 6 de agosto de 2003, viu Sir Alex Ferguson perceber que não poderia escapar (mas diz a lenda que no intervalo da partida ele já convocou seus treinadores para forçar a Inglaterra a rescindir o contrato).

Fator de campeões

Cristiano Ronaldo tem mais um ano de contrato com a Juventus, mas corre o sério risco de não se qualificar para a próxima Liga dos Campeões. Isso significaria uma despedida imediata, porque o clube da Juventus não poderia comprar mais um ano por 31 milhões de líquidos por uma temporada. Ele ainda quer jogar em níveis mais altos, mas dada a situação econômica nenhum clube deve garantir-lhe esse nível de salário. Aquele que reduz as exigências do contrato de um ano, encerra a carreira no Sporting. Exceto Fator mãe Dona Dolores sonha em vê-lo de verde e branco na próxima temporada e espera jogar na Liga dos Campeões do Sporting de Lisboa, jardineiro favorito, no próximo ano com a vitória do campeonato. O campeão português, o maior goleador da história do torneio com 134 golos em 180 jogos.

Claro, desta vez o agente do campeão, George Mendes, teria recusado regressar ao Sporting de Lisboa, pelo menos num futuro próximo. Mas no fundo ainda as palavras da mãe e um toque de nostalgia: às vezes basta tomar algumas decisões.

consulte Mais informação:

Qual é o verdadeiro problema da Juventus?

Cristia Ronaldo joga a armadura do capitão no chão após licitação para uma instituição de caridade sérvio-portuguesa

Adeus Juventus, todos os jogadores que podem sair no final da temporada estão aqui

Cristiano Ronaldo, seu compromisso com a Juventus é vago em todos os sentidos possíveis