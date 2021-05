Em um acidente em Tuscolana, um homem de 55 anos morreu no sábado, 15 de maio de 2021

Mais sangue nas ruas de Roma. Um homem de 55 anos morreu em um acidente de viação em 1445 perto de Tuscolana, a caminho da área de Froscotti, via Anile, perto do supermercado Bucks. Pelo que se aprendeu na primeira brincadeira, o motorista do carro, o Hyundai Gates, teria perdido o controle do carro terminando primeiro no semáforo e depois no trem da guarda.

A ajuda de 118 equipes médicas foi ineficaz: o homem de 55 anos morreu instantaneamente. Polícia local no local. Capacetes brancos reconstruirão o movimento do acidente. Não está excluído que o motorista do carro perdeu o controle do carro para evitar os pedestres. As investigações subsequentes reconstruirão a dinâmica exata do acidente.

Hoje é 26 de abril, a décima segunda vítima. O primeiro, cronologicamente, foi o médico-chefe de San Camilo Acacio Mennity. Vinte e quatro horas depois, a crônica falava da morte Adriano Bellucci, 52 anos então Alessandro Pomande, 37, morreu em Anguillara, tão trágico Elena Paruthi, Um homem de 18 anos colidiu com um Audi A1 ao atravessar a rua via Nomentana.

Domingo, 2 de maio, às 22h, pouco antes do toque de recolher, Valar Perioton – Homem sem-teto de 59 anos – morto, garoto de 26 anos bate no carro que dirigia. Algumas horas depois Um homem de 67 anos perdeu a vida Após um acidente de viação na Rodovia 4 Salaria no km 20 nos arredores de Tenuta Santa Colomba.

Depois da meia-noite de 3 a 4 de maio, além do horário do toque de recolher, Christian Avenali, Um menino de 26 anos Ele perdeu o controle de seu Volkswagen Polo e capotou via Canale della Lingua. Castelli é um homem de 48 anos de Lanuvio, Romênia Em vez disso, ele morreu após ser atingido na cabeça Com outro carro.

Maio 6 Simon Pyromalli e Georgia Albano, EU Grande Rocardo de Roma morre em acidente de viação. Segunda-feira passada Paulo de cristobaro, O ex-piloto de Fórmula 3 e automobilismo da Citroen Saxon Cup morreu via Tiberina.