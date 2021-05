Depois do derby, ele cumprimenta Roma, o time de Mourinho e Fonseka nas redes sociais

Dzeko, Pedro e Mkhitaryan: três sintomas para Mourinho

Três mensagens claras vieram de Derby para Mourinho E, claro, importante. O primeiro sorriso do Special One veio da performance – enriquecido por um gol distante de longe Point Pedro, um de seus crentes. Na visão dos portugueses, a competição Edin Diego: Contribuir para o objetivo e o super desempenho de Magdrian da Bósnia. Focando no presente, quem sabe do futuro. Condição em todas as preparações. Como se estivesse conectado com o futuro Mkhitaryan, Expira em junho e ainda não entrou no estágio ‘quente’ com o texto de atualização. Se é verdade que a relação entre os dois era tão complexa na época do United, é igualmente verdade que Mourinho está ciente do foco e da importância dos armênios no atual programa Kilorosis. Um papel que ele poderia desempenhar em “sua” Roma, não há como negar que o próprio Mourinho poderia ter sido a primeira pessoa a persuadir o Mikitarian a expandir sua aventura em Giororoci a esse respeito.