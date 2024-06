Euro 2024: Croácia 1-1 Itália, Zaccani nos mostra notícias e fotos da 16ª rodada – Campeonato Europeu 2024

Croácia Itália 1-1 Terceiro e último dia do Grupo B. Ao mesmo tempo em campo Seleções Albânia-Espanha venceram por 0-1 para o mesmo grupo do Campeonato Europeu de Futebol em curso na Alemanha. Com o empate ao final do jogo, os azzurri avançam para as oitavas de final, onde enfrentam a Suíça, em Berlim, no sábado.

Ira Spalletti é quem fala do vestiário em detrimento da Itália – “A formação revolucionária como um ‘contrato com os jogadores’? Disseram-te isso, e quem falar das coisas no balneário vai prejudicar a selecção nacional…”. A coletiva de imprensa de Luciano Spalletti começa com uma resposta nervosa após o empate em 1 a 1 que viu a seleção nacional se classificar para as oitavas de final do Euro 2024. Questionado se a mudança para o 3-5-2 foi resultado de uma conversa com os jogadores, Spalletti respondeu com veemência: “Não é uma dedução, é definitivamente algo que te contaram – respondeu ele ao repórter – dentro e fora do vestiário. .. mas é claro do que estou sempre falando. Dos jogadores, pergunto a eles: 3-5-2 é a minha tese no Cavarciano, já tentamos fazer esse contrato, falo com os jogadores.

“É um grande prazer.” Mattia Saccagni foi o italiano da noite com um gol aos 98 minutos que levou a Itália às oitavas de final do Euro 2024.. “Calafiori foi muito bom a dar-me aquela bola – disse o extremo da Lazio à Sky – e rematei sem pensar”. A alegria de Zaccagni é sobretudo que “para este grupo o Spalletti foi criado de forma excelente”.

“Um golo aos 98 minutos? Sempre acreditamos nisso no futebol de hoje. Há coisas injustas nos nossos jogos e ainda há muitas coisas que precisam de ser corrigidas. Mas esta qualificação é merecida”: As primeiras palavras de Luciano Spalletti, na RaiSport, a Itália se classificou para as oitavas de final com um empate aos 98 minutos contra a Croácia. “Perdemos gols incríveis e ainda temos que trabalhar”, disse o técnico

Metas e destaques

90′ + 8 Itália empata com Zaccagni

Luka Modric marcou aos 55 minutos para dar a vantagem à Croácia

Donnarumma defendeu o pênalti de Modric aos 53 minutos. Fratessi substituiu Pellegrini no intervalo e recebeu pênalti por handebol na área.

Classificação final do Grupo B

Concorrência

A generosa e injusta Itália foi salva no último momento pelo feito de Zaccagni. O jogador da Lazio marcou o gol de empate de Modric aos 98 minutos e levou os azzurri às oitavas de final em Berlim, onde enfrentarão a Suíça, para desgosto da Croácia. Depois de uma primeira parte bem disputada, com algumas boas jogadas para a vantagem – com destaque para o cabeceamento de Bastoni – a equipa de Spalletti avançou na segunda parte, com o feito do Real Madrid a deixar o canto encarnado em êxtase, um minuto depois. Donnarumma defendeu seu pênalti. Várias pressões e chances desperdiçadas depois, mas o empate pareceu nunca acertar. Mas não foi esse o caso, e quando a Itália parecia ter perdido tudo, condenada a aguardar o seu destino, aqui estava a beleza do futebol e a emoção do golo de Zaccagni – um remate de pé direito para o poste oposto, reminiscente do golo de Grosso em 2006. Enviando a Itália para Berlim – Isso extasia os italianos de Leipzig, da Alemanha e de todo o belo país. A Croácia passa da alegria da qualificação ao drama de se despedir do Campeonato da Europa em segundos. Spalletti surpreende a todos ao mudar a composição e os intérpretes. Possível defesa de 3 homens com Darmian, Bastoni e Calafiori. Chisa e Schamacca ficam no banco, Raspatori e Redegui entram em campo.

Croácia Itália



Na Croácia, Brozovic, que parece ter sido descartado, está em campo ao lado de Modric e Kovacic. Com Pongracic na defesa, Guardiola vira lateral e empurra Perisic para o banco. Centro Gramático com apoio de Mario Basalic e Sucik. A Croácia esteve bem no início e segurou a bola e, aos cinco minutos, o remate de fora de Sucic foi defendido de forma brilhante por Donnarumma. Os azzurri tentam duas intrusões nas laterais de DiMarco e Di Lorenzo, mas é a equipe de Dalic quem faz o 1 a 0, enquanto a batalha no meio-campo entre Parella e Modric esquenta: o desvio perigoso de Krameric na entrada da área contém a bola e a defesa da Itália consegue se afastar. Com o passar do tempo, a Itália tomou coragem e criou a primeira oportunidade real aos vinte minutos: um bom passe de Calafiori ao poste mais distante, Redegui aproveitou e cabeceou, derrubou e a bola acabou em escanteio. Redegui e Pellegrini tentam novamente pela Itália, que está cada vez mais se recuperando, e Sucic recebe o primeiro cartão amarelo croata por derrubar o capitão da Roma após o remate de Livakovic para a baliza. À medida que a noite caía, os Azzurri pareciam cada vez mais bonitos à medida que chegavam as boas notícias da vantagem da Espanha sobre a Albânia: apenas mais um feito de Livakovic, num cabeceamento de Bastogne, salvou Donnarumma e os seus companheiros para a Croácia por 1-0.

Croácia Itália



Os croatas tentam reagir e a partida se transforma em um frenesi com batalhas acirradas no meio-campo e constantes mudanças no ataque, mas o resultado permanece o mesmo com bombas de fumaça e gritos da torcida conforme o tempo passa. Reiniciamos com uma substituição de cada lado, Spalletti substitui Pellegrini por Fratesi, Basilic sai para a Croácia e entra Budimir. E tal como nos primeiros 45′, a equipa de Talic começou bem, pressionando forte e obrigando Fratesi a andar na bola de forma frenética, graças ao VAR, o árbitro apitou para um penálti que Donnarumma Modric defendeu como um campeão. Porém, poucos minutos depois, a Croácia saiu na frente com uma jogada do craque do Real Madrid: após um chute de onze metros, a ação continuou: outra maravilha da direita para o centro da área tocada por uma ponta de Budimir. Donnarumma, mas desta vez Modric reiterou o gol a poucos passos de distância. Sob o comando de Spalletti, ele apita para DiMarco, o estádio de Leipzig se transforma em confusão e os copos de cerveja dos croatas voam para a galeria de imprensa.

Croácia Itália



A reação italiana foi feroz e Modric recebeu cartão amarelo para bloquear Fratesi enquanto ele se dirigia para o gol. Darmian, Chiesa e Retegui tentam alinhar. A fúria azul em busca do empate não para, Talic traz o ex-jogador do Inter Perisic para tentar impedir. Darmian domina a ala esquerda, enquanto Chisa se solta por todos os lados. Nenhum gol para os azzurri e o técnico reinicia Scamacca para Raspatori. Croácia troca Modfric por Major e Spalletti tenta de tudo: saem Jorginho e Darmian, entram Fagioli e Zacchagni. Na final, a Itália perdeu ímpeto e, quando os croatas estiveram perto de aumentar a vantagem, também tiveram uma grande oportunidade para empatar, após uma boa jogada de Ceisa pela direita e centralizando, mas Skamaca não conseguiu acertar. com a bola. Chove no campo e nas arquibancadas. Justamente quando parecia que tudo estava acabado para a Itália, Zaccagni marcou um gol improvável e a Itália empatou no último segundo. Calafiori pede triângulo de Fratessi pelo meio, serve o jogador da Lazio pela esquerda do meio-campo, a parábola do camisa 20 azulina escolhendo o dia certo para marcar seu primeiro gol pela seleção é maravilhosa. Empate e apoteose italiana em Leipzig e no mundo italiano.

