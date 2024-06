Os portugueses escolhem a Tailândia

O Diretor da Autoridade de Turismo da Tailândia, Nandasiri Ronnasiri, disse(TAT) para o Sul da Europa, a meta para este ano é ultrapassar os 52 mil turistas portugueses registados antes da pandemia de Covid-19.

Segundo o gestor, que esteve em Lisboa para participar na cerimónia de abertura do Thai Festival, que regressará à capital portuguesa, Belém, entre 21 e 23 de junho, o crescimento registado nos primeiros quatro meses do ano significa que a Tailândia está “recuperando e voltando ao normal após a epidemia.”

“Temos muitas iniciativas para atrair os portugueses, no início do ano fizemos o ‘FamTrip’ e trabalhámos com operadores portugueses para atrair turistas. Os portugueses já conhecem a Tailândia, mas queremos continuar a crescer.”

A cerimónia de abertura do festival da Tailândia contou com a presença do representante da TAT em Portugal, Rosário Luro, que explicou que em 2019, antes da pandemia de COVID-19, a Tailândia recebeu 52 mil turistas portugueses, número que diminuiu em 2023. 42 mil estão voltando este ano.

“Em 2023, tivemos 42 mil turistas portugueses, demorou um pouco para o mercado português recuperar depois da pandemia, mas agora, este ano, esperamos estar acima dos números de 2019 e ultrapassar os 52 mil turistas”, explicou o gerente.

Rosário Luro revelou ainda que o crescimento do mercado português foi “superior ao da maioria dos países europeus para a Tailândia”, embora Portugal tenha sido um dos mercados que regressou ao país após a pandemia.

Nesta altura, o responsável português do TAT disse que “a Tailândia é um país completamente seguro”, o que ajuda a explicar que num mundo com tantas guerras, “os portugueses e quase toda a Europa estão a tentar crescer e a tentar novamente. o alvo é a Tailândia”.