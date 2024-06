Apresentação do livro “Mi Brendo un Ultra Vita” de Mauricio Portoguese no Liberi Tutti quinta-feira

A apresentação do livro “Mi prendo un’altra vita” de Maurizio Portoghese (CTL EDitore Livorno) acontecerá na quinta-feira, 27 de junho, às 18h30, na livraria Liberi Tutti da Via Tommaseo.

Na década de 1960, a cidade de Marselha era, do ponto de vista de uma criança, um parque de diversões gigante. Stephen sonhava em se tornar uma pessoa importante, não se importava se era legal ou ilegal, não queria viver a vida dos pais. Uma reunião especial o leva a abordar uma organização criminosa, primeiro como jogador de pôquer, depois como contrabandista, progredindo. Preso no círculo fechado que o rodeia, ele desaparece como uma ilusão, mudando de identidade, assumindo o nome de Xavier e um novo modo de vida. Mas a realidade e o fluxo do passado estão alinhados como trilhos de trem. Quem sabe se eles podem se encontrar.

Maurizio Portoghese nasceu em 1961 em La Spezia. Trabalhou no Museu de Tecnologia Naval de sua cidade, um dos mais importantes da Itália e um dos mais antigos do mundo.

Apaixonado por literatura, decidiu aceitar o desafio consigo e escrever seu primeiro romance, I Will Take You Home (CTL Editora Livorno), publicado em 2021.

“Vou tirar outra vida”, retoma o desafio.