Assassinato de Fano, filho de idoso morto em casa confessa: “Não queriam me pagar”

Luca Ricci, filho de 50 anos de um casal de idosos morto ontem em casa em Fano (província de Pesaro Urbino), foi detido pela polícia durante a noite. Durante o julgamento de 16 horas, ele fez algumas confissões. O motivo do duplo homicídio seria de natureza econômica.

Foi o filho da esposa assassinada quem pediu ajuda. O pai, Giuseppe Ricci, 75 anos, quebrou a cabeça com um instrumento contundente. Madre Luisa Marconi, 70 anos, morreu sufocada.

Dívidas do filho

As investigações centraram-se imediatamente na história de um homem chamado Luca, um trabalhador de 50 anos separado da esposa, que já era interrogado há muito tempo. O suspeito mora no andar de cima do apartamento de seus pais, na Via Fanella, 127.

Luca tinha dívidas de cerca de 60 mil euros e os seus pais venderam a casa em leilão para o ajudar. Ontem tiveram que deixar para o novo dono. Ele os mata porque eles não querem pagar depois de já terem perdido a casa.







Luca Ricci em foto de seu perfil no Facebook (Anza)

Dinâmica do Crime

Sua mãe ligou para Luca por volta das 2h da manhã de domingo porque ele não estava se sentindo bem. O filho foi ao apartamento dos pais e mediu a pressão arterial da mãe. Seguiu-se uma discussão enquanto o filho continuava pedindo dinheiro e perdeu a casa.

Luca Ricci reagiu com violência, agarrou o fio ou cabo do eletricista e estrangulou a mãe na cozinha. Naquela hora ele foi para o quarto do pai. Ele bateu na cabeça dele com um martelo da caixa de ferramentas.







Perícia Forense em Construção Criminal (ANSA)

O assassino volta a dormir

O esforço de resistência do homem não durou muito. Giuseppe Ricci morreu devido aos ferimentos em poucos minutos. O assassino jogou o martelo no poço do jardim e subiu para dormir, com o filho de 18 anos ali, que não percebeu nada.

Na manhã de segunda-feira, por volta das 8 horas, Luca foi à escola com o filho em Pesaro para cursos de recuperação de dívidas. Retornou então a Fano pela Fanella 127 e às 8h30 alertou a polícia, seus pais não responderam e a porta foi trancada por dentro.

Os bombeiros chegaram e encontraram dois cadáveres. Então, após um julgamento de 16 horas, a confissão de Luca Ricci chegou ao promotor, aos homens do Esquadrão Voador e da delegacia de Fano, coordenados pelo diretor Paolo Badioli, e o suposto assassino foi transferido para a prisão às 3 da manhã.