Ele só quer conseguir

O Milan quer contratar um novo lateral: Fonseca tem um perfil que se adapta às suas necessidades.

Os torcedores estão ansiosos para ver quais reforços o clube rossonero adquirirá no mercado de transferências de verão. Depois do discurso Zlatan Ibrahimovic Sobre as ambições da propriedade Pássaro vermelho Ele nasceu Milão Além disso, as expectativas são importantes.

Há muitas funções nas quais a administração parece disposta a assumir e uma Vire à direita. Obviamente, David Calábria E Alessandro Florença (ambos com vencimento em junho de 2025) não são totalmente convincentes. Filippo Terraziano. Ele também pode atuar como ala Pierre KaluluPorém, é importante perceber se Paulo Fonseca prefere utilizá-lo nesta posição ou como defesa-central. O ex-jogador do Lyon sofreu várias lesões e permaneceu anônimo na temporada passada.

Milão, aqui está certo

O interesse é falado há semanas Emerson Realsaindo Tottenham e avaliado 18-20 milhões de euros. O brasileiro de 25 anos, que também tem passaporte espanhol, vem de uma temporada ruim. Ange Postecoglou o rebaixou a reserva e lhe deu poucas chances em 2024. Não há dúvidas sobre a sua venda no mercado de transferências de verão.

O ex-jogador do Barcelona e do Real Betis possui boas habilidades físicas e atléticas, além de grande precisão de passe no jogo. Ainda existem algumas limitações na fase de ataqueEle não consegue ser suficientemente eficaz nos cruzamentos e no último passe em geral. Apenas 2 assistências em 101 partidas pelo Tottenham.

para Paulo Fonseca Seria bom ter um lateral assim Diego SantosEle já era treinador no ano passado Lírio. Nascido em 2002, o português desponta como um jogador com mais potencial que Emerson Royal. Com certeza ele pode melhorar defensivamente, mas tem mais técnica e sabe como se tornar perigoso na hora de atacar. Ele é muito rápido e gosta de procurar dribles para saltar sobre o adversário. Ele se sai bem nas cruzes. Pode custar um pouco menos que o Brasil.

As relações entre Milão e Lille são as melhores, talvez 15 milhões de euros (adicionar bônus) pode ser suficiente para completar a atividade. Há um ano, o clube francês gastou cerca de 6,5 milhões para comprá-lo ao Estoril, e pode orçamentar um belo ganho de capital. Claramente, ele espera que o leilão gere o máximo de dinheiro possível. Vamos ver se os portugueses virão para Milanello.