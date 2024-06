A rivalidade Miano pelo herdeiro do clã Lo Russo

Tiro no coração Clã Lo Russo. Em nome do Ministério Público de Nápoles, a polícia estadual prendeu 16 subordinados presos por vários motivos, incluindo associação mafiosa, assassinatos, ferimentos, disparos de armas de fogo em locais públicos, porte e posse de armas comuns e marciais, extorsão e posse de entorpecentes. .

O trabalho investigativo realizado permitiu recolher provas sobre a existência, estrutura e atividade dos dois ramos do clã Lo Russo, os grupos criminosos Scognamiglio e Pecorelli. Miano, Ciano, Picinola e Marianella.

O conflito entre as duas facções causou grande alarme social devido a vários assassinatos. Salvador Milão que Antonio Avolio.

Paralelamente, os soldados dos Carabinieri realizaram outra operação cautelar contra três sujeitos, por motivos diversos, gravemente suspeitos de homicídio agravado por associação criminosa de tipo mafioso e método e facilitação mafioso. As investigações realizadas pela unidade operacional Napoli Vomero permitiram descobrir a ligação entre os elementos dirigentes do grupo Cifrone, separados por medidas cautelares anteriores, e os grupos emergentes e opositores Scognamiglio e Catone-Pecorelli, The. Um sucessor direto posterior de Sifron.

Além disso, Gigo, da Unidade de Polícia Económico-Financeira de Nápoles, e da Unidade Central de Investigação da Polícia Prisional de Roma, executaram ordens urgentes de apreensão preventiva da Direcção Distrital Antimáfia contra 20 pessoas investigadas por extorsão, usura e branqueamento de capitais. Troca fraudulenta de valores e emissão e utilização de notas fiscais falsas, agravada pelo sistema mafioso e motivo fácil do clã Lo Russo.

Uma investigação teria permitido ver como uma figura importante da referida associação, que está preso desde 2010 após uma pena de prisão perpétua por homicídio, deu instruções aos afiliados para continuarem a arrecadar receitas de atividades de extorsão úteis para o seu crescimento. sistema. Além disso, diz-se que o chefe administra secretamente três empresas, uma empresa unipessoal de operações de atacado de couro, bares, lavanderia e transporte rodoviário, bem como um clube recreativo. Em que era acionista oculto de bens móveis e imóveis registrados ficticiamente em nome de terceiros e de relógios de luxo adquiridos no exterior (Dubai) mediante pagamento em criptomoeda. Finalmente, com uma quantia substancial de dinheiro disponível, ele emprestaria empréstimos a empresários em dificuldades, com juros usurários, usando o sistema mafioso para exigir o reembolso.

Com base nisso, foram apreendidos oito imóveis, 12 terrenos, cinco estabelecimentos comerciais, dois automóveis, uma ciclomotor e 90 demonstrações financeiras avaliadas em cerca de 8 milhões de euros.

