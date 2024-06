Milão, 100 milhões da Arábia para Leão: Aqui está a verdade sobre o futuro dos portugueses

100 milhões de euros da Arábia Saudita para Leo. Aqui está a verdade sobre o futuro dos portugueses e uma oferta potencialmente assustadora pela joia do Milan. As últimas novidades dos rossoneri

A Portugal Sucessos e persuasivos, os desempenhos são constantemente discutidos Rafael Leão Mesmo no Euro 2024. Milan Jewell, titular frente à República Checa e à Turquia, foi substituído pelo seleccionador Martinez aos 63 e 46 minutos, respectivamente, novamente como titular.

A turma de 1999 recebeu dois cartões amarelos por simulação e perderia a última partida do grupo contra a Geórgia. O talento português não conseguiu impressionar com golos ou assistências e foi mesmo demitido pelo seu comissário técnico. Agora, dada a competição na selecção nacional, a direita do extremo esquerdo também está em jogo considerando os oitavos-de-final. Entretanto, o seu futuro no mercado de transferências continua a ser o centro das atenções: há sempre sirenes ao fundo.Arábia Saudita.

Como relata o ‘Corriere dello Sport’, a visão de Leo acabou nas últimas horas.Al-HilalTreinador de clubes da Pro League Saudita Jorge Jesus, o treinador que apresentou Leo em Portugal. Segundo o jornal, o extremo do Milan já fez saber que não pretende deixar a Série A e a Europa para se transferir imediatamente para a Arábia. Nem mesmo uma frenteUma oferta monstruosa de 20 milhões de euros líquidos por ano. O mesmo acontece com Milão.

Mercado de transferências de Milão, Leo não se move: como estão as coisas. Ultimas atualizações

Conforme anunciado Ibrahimovic Na coletiva de imprensa, Leo não se comoveu: “Mignon, Theo e Leo estão lá Porque eles são fortes em suas funções. Não precisamos vender e, graças ao trabalho da RedBird, temos a oportunidade de fazer um upgrade. Estar com Mino ajuda? Decidi não falar com os promotores porque ainda era negro ou branco Furlani e Moncada Eles são muito pacientes.”

O jogador de futebol, aos 25 anos e no auge da carreira, não tem intenção de trocar o Milão e a Europa pela Arábia Saudita. O Milan, por seu lado, não quer perder-se nem mesmo perante a oferta cruel do jogador português. 100 milhões do euro. Leo só será transferido se for pago Cláusula de emissão de 175 milhões. Os clubes da Saudi Pro League também foram notificados.