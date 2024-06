A mulher foi internada em um hospital em Gemelli. Primeira luta e depois golpe

As crianças estavam trabalhando quando a mãe saiu correndo para a rua coberta de sangue. Pedido urgente de ajuda depois que seu marido a esfaqueou diversas vezes durante uma discussão em casa. Uma mulher do Sri Lanka, de 50 anos, Ela foi internada na Policlínica Gemelli com prognóstico. Ele deveria estar bem. No entanto, seu marido, Kurisingha Devake Anurasiri Jayantha Kurusingha, de 56 anos, foi encontrado morto pela polícia que entrou no apartamento do casal via Castel Cellesi, na área de Tomba di Nero via Cascia: it. Ele se enforcou em seu quarto depois de tentar matar sua esposa.

Um assassinato-suicídio mal sucedido O que deve ter sido um homicídio seguido de suicídio, pelo menos na intenção do homem, está agora a ser investigado pelos Carabinieri de Trionfale, que também interrogaram a esposa e os filhos sobreviventes do casal. Dois meninos de 20 anos voltaram imediatamente para casa após alertá-los sobre o ocorrido. Alguns vizinhos deram o alarme e resgataram o homem de 50 anos. Passava pouco das 14h quando ambulâncias Ares 118 com carabinieri da estação Tomba di Nero correram para a frente do prédio.

Um grito de socorro e a chegada dos filhos do casal Alguém ouviu gritos desesperados vindos do apartamento térreo antes de ver Kavan, de 50 anos, perturbado e sangrando, rastejar para fora do pequeno pátio para pedir ajuda. Não está claro se ela e o marido estavam prestes a se separar, mas Esta pode ser uma das hipóteses perseguidas pelos investigadores Para entender o motivo do ataque, ele decidiu encerrá-lo imediatamente. Ele não teria deixado bilhetes de suicídio, talvez não tivesse tido tempo de escrevê-los. Não se pode descartar que o homem de 56 anos tenha percebido o que havia feito e tirado a própria vida. Os investigadores verificam se houve outras situações estressantes dentro de casa, incluindo incidentes de abuso familiar no passado. Em suma, um quadro que pode piorar com o tempo. Por isso, os vizinhos do casal ficaram chocados na tarde de ontem ao voltar para casa e correr para Gemelli, que está sendo atendido na enfermaria cirúrgica. Ela foi submetida a uma cirurgia, mas sua vida não estava em perigo. Já hoje ela conseguiu pedir novamente à polícia que esclarecesse o que aconteceu com o marido. READ Mercado de transferência da Juventus, três nomes depois de CR7

