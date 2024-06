Hóquei Tricino: chega o português Álvaro Antonio Pereira Moraes

Presidente Matteo Mastroto Marcou um golpe a nível internacional e a lista de Diego Sousa incluía os campeões portugueses que marcaram uma avalanche de golos com o Barcelós. Hóquei Tricino – Ele veste a camisa número 74

Hawkeye Tricino planta a bomba

Álvaro Morais, “Alvarino” vem ao Bluecelest

O novo mercado de transferências do Hóquei Tricino começa com um golpe internacional que anuncia a contratação de Álvaro Antonio Pereira Moraes, jogador conhecido no mundo do hóquei como “Alvarino”, que vestirá a camisa 74.

Nascido no Porto, Portugal, a 18 de Abril de 1996, iniciou o seu percurso no hóquei no gelo na sua terra natal, nas camadas jovens do FC Porto: jogou nos sub 13 e sub 15 antes de passar para as camadas jovens do AD Valongo, jogou com as equipes sub 17 e sub 20 na temporada 2014-15. Joga e marca 28 gols em 20 jogos. Estas atuações chamaram a atenção do FC Porto, onde jogou em 2015–16, marcando 20 golos em 34 jogos.

No ano seguinte jogou pela primeira vez pelo Barcelona, ​​por empréstimo, marcando 35 gols em 24 jogos. Em 2017-18 regressou ao FC Porto, pelo qual fez 37 jogos e marcou 23 golos. Depois de uma passagem pelo Sporting de Lisboa, novamente com a camisola do Barcelona, ​​marcou 61 golos em 53 jogos em dois anos. Em 2020-21 mudou-se para o Sporting Lisboa, onde marcou 17 golos em 18 jogos. De 2021-22 até hoje tem sido um dos pontos fortes do Barcelós, marcando 135 gols em 126 partidas em três anos!

Na época passada, números alucinantes: 31 golos em 26 jogos da i Divisão, 4 golos em 9 jogos da Liga dos Campeões, 7 golos em 6 jogos no Dacca de Portugal e 2 golos em 1 jogo da Taça Elite.

Seu currículo é impressionante.

A nível internacional conquistou 1 Taça Ceres (com o Barcelós em 2017), enquanto a nível de clubes conquistou 1 Campeonato Português da Primeira Divisão (com o Valongo em 2014), 2 Taças Elite, 2 Taga de Portugal e 2 Supertaga António Libramento.

Com as seleções juvenis portuguesas, conquistou um Campeonato do Mundo Sub-20 (em 2015), 1 Campeonato da Europa Sub-20 (em 2014) e 1 Dacca Latina (em 2016), tendo ainda sido capitão das seleções Sub-15 e Sub-13. equipes. .

Com esta medida, o presidente Matteo Mastroto envia uma mensagem clara ao mundo italiano do hóquei: “Trizino foi, ainda é e quer continuar a ser… um protagonista”.

Damos as boas-vindas à família “Alvarinho” e desejamos-lhe boa sorte para que possamos todos desfrutar juntos de uma temporada cheia de satisfações bluecelesti.

Quadro

Nome: Álvaro Antonio

Apelido: Pereira Morais

Local e Data de Nascimento: Porto (Porto), 18/04/1996

Função: Atacante

Altura: 175 cm

Peso: 79kg

Apelido: “Alvarino”

Número: 74

Programa de Estudos

2024-25: Hóquei Tricino (ITA)

2021-24: Oquei Club Barcelos (PORTO)

2020-21: Sporting Lisboa (Porto)

2018-20: Oquei Club Barcelos (PORTO)

2017-18: FC Porto (Porto)

2016-17: Oquei Club Barcelos (PORTO)

2015-16: FC Porto (Porto)

2014-15: Valongo (Porto)

Tricino está pronto para se apaixonar por Alvarino

“Estou aqui para ajudar o time a voltar a vencer: o que torço no Bala Dante…”

Chegando ao Azul Celeste, um dos atacantes mais talentosos da Europa, conseguiu se exibir em um dos campeonatos mais difíceis do mundo com a camisa do Barcelona: “Conheço muito bem o Sousa, o Pinto e o Renaldo: a ajuda deles será fundamental. Acomode-se imediatamente”

Que tiro! O Drizzino Hockey trouxe pela primeira vez Álvaro Morais à Itália, mais conhecido no cenário europeu do hóquei como Alvarino. É um dos atacantes que mais disputou partidas nos últimos anos e conseguiu literalmente hipnotizar uma cidade inteira com a camisa do Barcelós. Agora este atacante completo, graças à intervenção do presidente Matteo Mastroto, será um dos novos pontos fortes de uma equipe, a Azul Celeste, que tem toda a intenção de desfrutar de uma nova grande temporada, visando obter o resultado de todas as competições. Ele participará disso. Realizamos a seguinte entrevista ao antigo jogador do Valongo, Porto, Sporting e Barcelós.

Alvarinho, bem-vindo ao Bluecelest. O que o fez escolher o Hockey Trissino em vez de outras ofertas que recebeu?

“O que me fez escolher Trichino foi o programa que o presidente Matteo Mastroto me ofereceu: uma grande ambição e a possibilidade de conquistar muitos títulos”.

O que você sabe sobre a realidade de Trisino que te espera de braços abertos?

“Sei que existe um ambiente fantástico durante todo o torneio e a nível de equipa tem grandes qualidades.”

Você traz muita experiência e muitos gols para o Tricino. Qual deve ser o espírito da equipe que está sendo criada?

“Espero ajudar a equipe a atingir os objetivos do clube, como disse antes, de conquistar títulos”.

No Tricino, você será treinado pelo amigo Diego Sousa e jogará ao lado de João Pinto. A presença deles influenciou sua escolha?

“Sim, ele ajudou muito na minha escolha, porque será mais fácil me adaptar ao time e a outro país. Até o Ronaldo, com quem jogamos juntos, eu o conheço muito bem e sei que ele vai me ajudar muito. para se encaixar em breve.

Para quem não te conhece, como você se descreveria como jogador e como pessoa fora de campo?

“Como jogador sou um atacante, mas faço tudo o que o time precisa e quero me sacrificar pelo meu companheiro. Me defino como irreverente e destemido. seja o mais profissional possível para se sentir fisicamente bem “.

Depois de tantos sucessos na Itália e na Europa nos últimos anos, qual é a temporada que o seu Tricino tem pela frente? Quais devem ser suas ambições?

“Um time como o Hockey Tricino sempre tem que lutar para vencer todas as partidas e é isso que os torcedores devem esperar: sempre lutaremos até o fim e venceremos as partidas e com isso levaremos os títulos ao céu. e temos que agregar esse aspecto à nossa vontade de vencer. Muito trabalho e acredito que através do sacrifício podemos fazer história.”

A expectativa na cidade é enorme para esta temporada e mal podemos esperar para ver vocês marcando gols no Bala Dante. Que apoio você esperava de seus fãs sempre presentes e amorosos nos últimos anos?

“Fiquei surpreso que o Hockey Tricino tenha mais torcedores do que ser uma cidade pequena. Estou muito feliz e espero que continue na próxima temporada. Eles devem ser fortes. Faremos de tudo para proporcionar momentos felizes ao nosso povo que merece.”

Nicola Chiati Tricino é o gerente de comunicações de hóquei

[email protected]