O presidente português é um cliente “muito favorito” dos bistrôs capturados em ‘Ntrangheta’.

Régio da Calábria “O autarca ligou-me e disse-me que o Presidente virá jantar… (…) preparar uma mesa para 4… uma boa mesa… na sala onde estão as pessoas.” Dublado por Domenico Giorgi, genro de “Campaza”, sobrinho do patrão Antonio Belle. Seus apelidos (de Giorgi) – “Berlusconi” ou “Millionaire” – falam por si. O conteúdo das escutas telefônicas, uma das informações coletadas na investigação “Eureka” do DDA, também fala por si. E isto Uma ocorrência diária Para narrar um caso que abalou a nação lusitana. Vamos esclarecer as definições: o prefeito em questão é Ricardo Rio. Governa a cidade mais setentrional do país, Praga. A reserva começou em 8 de junho de 2022 e seu porta-voz teria reclamado. O jantar está previsto no restaurante “La Porta” controlado pela empresa “Vanilla Devotion Lda“, com sede na capital Lisboa, foi afundado juntamente com o império da restauração de Giorgi por apreensões (no total de 25 milhões de euros) ordenadas pela Comissão Judicial. A presença de Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Portugal, foi comunicada directamente ao “milionário”, que acabou algemado numa blitz coordenada pelo procurador de Reggio Calabria. Tanto o presidente de Sousa quanto o prefeito Rio não têm relação com a investigação do promotor de Reggio. E não eram só eles os VIPs que frequentavam o restaurante: muitos futebolistas, cantores e figuras públicas portugueses e brasileiros já passaram pelos bistros do grupo entre Praga e Lisboa (além do “La Porta” há também o “Café Italia”). Instagram Os clubes exibem refeições e visitas de VIPs. Um destaque é o presidente posando com funcionários em várias ocasiões.

“Senhor Presidente, sei que é o nosso cliente mais fiel”

Na intercepção de maio de 2021, o próprio Giorgi mostra-se satisfeito com os bons resultados obtidos no setor da restauração em Portugal: «Estou feliz que Portugal tenha partido… (inc.) Venho sexta-feira, sábado à noite. .. Domingo à noite, assim que chego, ligo para o prefeito (parece dizer) … Não nos vemos há dois anos … (Inc.) Alô mimmo alô cadê você?. .. Estou em (inc.) vim aqui… (inc.) Você tem 2 ou 3 mesas, venho jantar com você hoje à noite, trago um bom cliente para você… eu disse. , bem… temos, temos… sem problemas… resumindo, o Presidente me trouxe… 10 dias atrás do Presidente Sebastiano… eram cinqüenta guardas, forças armadas… o Presidente estava sentados aí, 3 aqui e 3 ali… eu… seja bem-vindo Sr. Presidente, eu disse a ele, estou muito orgulhoso de tê-lo aqui… (inc.) Eu fui embora… pessoal… como muitas pessoas.. . 30 Aí… levantaram-se todos… (inc.) Disse-lhe Senhor Presidente, sei que é o nosso cliente mais fiel porque vai sempre ao Sebastiano’s em Lisboa. Tem família.”

Fotos do jornal português “Visão”

De destacar, neste caso, o café italiano da capital portuguesa, outro local frequentado pelo presidente, foi noticiado pela imprensa local (e confirmado por imagens divulgadas nas redes sociais) e captado – como “La Porta”. ” – “Eureka” na investigação.

Rebelo de Sousa, um dos principais representantes da Frente de centro-direita portuguesa, relata Uma ocorrência diária, pelo menos três vezes no Prague Bistro e várias vezes no restaurante lisboeta de Sebastiano Giorgi. Quem fez reservas para o jantar sabia que precisava entrar em contato com “Berlusconi” para conseguir uma mesa. Nas palavras de seu filho Sebastiano, “Todas as formigas sabem que se meu pai não chega perto, nada se mexe”. (PPP)