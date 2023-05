Riccardo Levi se reportará ao Comissário de Auditoria Meloni em Rovalli e obterá uma prorrogação (dele): a cadeira por trás do cancelamento?

Comissário do Governo Ricardo Levy Reporte-se diretamente ao Primeiro-Ministro. Mas não foi Draghi quem o sugeriu, mas sim Giorgia Meloni, que talvez previu o trabalho que ela teria de lhe contar. Rovalli Ele representará a Itália no pódio Buchmessi. Além disso, sabendo que em alguns meses teremos que obter prorrogação ou confirmação do governo. Talvez ele não tenha percebido e quis cancelar com uma carta para se livrar de problemas. Mas isso é apenas uma hipótese, porque entretanto ele reconsiderou, empurrado para isso por um muro de reações de políticos, ministros e editores, que não lhe deixaram escolha a não ser dar um passo atrás. No dia da visita de Zelensky à Itália, uma disputa furiosa irrompe no caso da retirada do convite do físico. Charles Rovelli Na cerimônia de abertura Feira do Livro 2024A Feira do Livro de Frankfurt está prestes a acontecer De 16 a 20 de outubro de 2024 Pela primeira vez em 36 anos, está de volta à Itália como “convidada de honra”. A carta, assinada por Riccardo Levi, explica o motivo do aparente afastamento do cargo, as polêmicas causadas pela intervenção do físico. Comemoração do Primeiro de MaioEle havia criticado duramente o ministro Guido Croceto e a política pró-guerra seguida pelo governo. Em poucas horas, as notícias saltam e o ar está carregado de suspeitas Auditoria Preventiva Não encontrou nenhuma justificativa sólida ou mandato expresso e, de fato, os ministros, que se sentiram um tanto desconfiados, de Crocetto a Sangiuliano, recusaram qualquer pressão e esperaram “reconsiderar o imposto”, e então chegaram à noite.

Ainda não está claro o que aconteceu. Comissário na Tel não responde. Uma leitura atenta de sua biografia e atividades não revela “instigadores” ou razões além das declaradas ou confirmadas. Nenhum contato específico com o corpo diretivo, o comissário ou o presidente da Associação Italiana de Editores (Aie) surgiu desde 2017. Nos primeiros meses de governo, Maloney assumiu claramente. Posição contra o corte bônus do livro E Aplicação 18 E fá-lo através de uma carta pessoal e direta ao primeiro-ministro a pedir-lhe que reconsidere. Não houve publicações públicas sobre a guerra na Ucrânia e o envolvimento da Itália. Um quebra-cabeça, de fato. A pior interpretação de todas será a cadeira humana: 22 de março de 2022 Mario Draghi nomeou-o “Comissário Extraordinário” do Governo, função que continua a desempenhar Até 31 de dezembro. Para atingir a meta de 2024, Levy precisa de um Extensão do escritório Deve vir do administrador atual. Além disso, o mandato de nomeação é claro: o Comissário do Governo deve reportar-se diretamente ao Primeiro-Ministro sobre as suas atividades. Mas hoje o presidente não é Mario Draghi, mas Giorgia Meloni. Pode-se argumentar (maliciosamente) que o comissário queria proteger sua posição junto com o evento. Ele pretendia limpar o campo preventivamente, eliminando a presença de Rovelli Sem atritoObstáculos e acidentes.

Trata-se de um caso de censura preventiva confirmado por notícias que chocaram até o ministro da Cultura. sangulianoÉ indicado o deus ex-máquina da campanha pela supremacia cultural soberana, posição que deve se confirmar em poucos meses: “Não sei da participação de Rovelli”, diz, sugerindo estender o convite ao máximo. Sob a bandeira do “pluralismo” refere-se a outras vozes (e assim por diante Francesco Borgonova, Pierangelo Buttafuoco, Marcello Veneziani). Portanto autocensura Isso vai prevenir. Em raios-X, a biografia de Levy não oferece outros insights. Nasceu em 1949 Montevidéu, jornalista e político. Ele teceu sua carreira nos principais jornais italianos (Corrier della SeraEle ainda é um ensaísta, Sol é 24 horas, mensageiro, imprimir, O Independente) dedicado a empresas na Itália e na Europa. Porta-voz de Romano Prodi 1997 a 1998; Porta-voz, Diretor do Gabinete de Imprensa e Grupo de Assessores Políticos da Comissão Europeia de 2004 a 2009; Subsecretário de Publicação e Informação de 2006 a 2008. Deputado da Câmara dos Deputados de 2006 a 2012, membro da Comissão de Cultura, primeiro signatário e relator da lei do preço dos livros (Legge Levi). Ele relembra sua luta daquele período postagem no blog. Em 2017, oAssociação Italiana de Editores (IEA) o nomeou presidente e hoje ele é empossado para o segundo mandato. E a renovação do comissário se torna um fator desconhecido no quebra-cabeça.