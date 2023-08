Giambruno, parceiro de Meloni: polêmica sobre sentenças de estupro

“Se você evitar sair bêbado, poderá evitar problemas, porque poderá encontrar um lobo.”

André GiambrunoAssistente do Ministro Chefe Geórgia Meloney E o jornalista da Rete 4 volta a envergonhar o primeiro-ministro: a sua negação climática (“É julho, o calor não é grande notícia”) e as acusações contra o ministro da Saúde alemão, Lauterbach, de férias em Itália (“Se estiver calor, fique em casa na Floresta Negra “), ontem Giambruno Palermo e Ele também comentou os casos de estupro em Nápoles com palavras questionáveis ​​que levam à culpabilização das vítimas.

“Talvez devêssemos estar mais seguros na conversa e no vocabulário – disse Giambruno ao vivo na televisão -. Se você vai a um baile, tem todo o direito de estar bêbado – não deve haver mal-entendidos, nem obstáculos – mas se você evitar ficar bêbado e perdendo os sentidos, você pode evitar problemas., porque lobo. Você descobre”.

Controvérsia política

As palavras de Giambruno tornam-se um caso político. “A Mediaset está se perdendo”, afirma o movimento 5 Estrelas; “Meloni intervém”, um ataque democrata ao jornalista; “Leia antes de falar”, é o chamado de Alenza Verdi e Sinistra.

Duas mulheres proeminentes do Secretariado Schlein são críticas ferozes de Giambruno.

“Demos ao Partido Democrata plena oportunidade de se unir contra a violência baseada no género. Mas não aceitamos qualquer tipo de ambiguidade. Maloney afasta-se destas palavras reiterando que às vezes a “culpa” é das mulheres. Ele escreveu em X Clara PragaLíder do grupo Pd na Câmara dos Deputados.

para Clare Cripoto, sobre “pura culpabilização da vítima. Esqueça de dizer aos homens quem são os únicos perpetradores para evitar o estupro. Nojento, ofensivo, inadequado para estar onde está.”

“Temos que acreditar que o Meloni vai resolver o problema em casa antes do Caivano”, brinca Alexandre JoãoDeputado e Presidente do Rights Dem.

“Espero que a administração da Mediaset se distancie imediatamente desta declaração perturbadora. Quanto ao Presidente Meloni, se eu fosse você, instruiria urgentemente o meu parceiro a pedir desculpas porque esta mensagem não se enquadra no padrão do ambiente familiar da mulher que lidera o país. Victoria BaldinoPresidente da Subcomissão do Movimento 5 Estrelas na Câmara.

Segundo Luana ChanelaO líder do comitê da câmara da Aliança Verde e Esquerda disse: “O problema não pode ser resolvido restringindo a liberdade das mulheres jovens e idosas, como sugere a moderadora Andrea Giambruno, ou mesmo fingindo que os homens não têm lugares e situações. A violência pode operar impunemente e culturalmente legítimo.”

Giambruno: “Sem justificativa, polêmicas surreais”

“Devido à polémica completamente surreal que eclodiu nas últimas horas, faço-o com um sorriso e devo salientar que ninguém neste espaço está a justificar este acto, na verdade foram usadas palavras mais precisas como ‘nojento’ “No contexto deste ato, os perpetradores são definidos como ‘animais’. Portanto, todos aqueles que distorceram e usaram indevidamente o que eu disse estão fazendo isso por má-fé ou por atitudes extremas. Dificuldades de compreensão”, disse Giambruno durante seu discurso. Programa ‘Diário do Dia’, que ele apresentou. “Digo isto não só a título pessoal, mas também em defesa de uma organização e força de trabalho que me apoia”. E conclui: “Vamos acabar com essas polêmicas, porque estamos beirando o absurdo, e acho que um jornalista deveria fazer coisas mais interessantes do que lidar com o lugar da política”.