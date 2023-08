Longo prazo para De Bruyne, a alternativa: o nome ridículo

Nestas horas, o Manchester City parece ter encontrado o substituto perfeito para Kevin De Bruyne, que terá de ficar afastado devido a lesão.

Após os últimos exames, o belga descobriu que ficaria afastado mais tempo do que o esperado e o clube inglês teve que explorar os caminhos para encontrar um substituto para os próximos meses.

O Cidade de Manchester Na temporada passada ele finalmente venceu Campeões Liga, passando anos trazendo apenas títulos em casa e uma derrota final para o Chelsea. Os homens de Pep Guardiola não dominaram o Inter na final de Istambul, mas aproveitaram o melhor momento dos nerazzurri para destruir os sonhos dos homens de Simone Inzaghi.

Esta temporada os Citizens querem voltar a vencer a Premier League, mas depois de um mercado ainda mais importante, o principal objectivo é vencer repetidamente a taça continental mais importante a nível europeu.

Aqui está o substituto do Manchester City para o KTP de Pep Guardiola

O Cidade de Manchester Está de volta ao mercado para encontrar uma alternativa Kevin DeBruyn, que ficarão afastados dos campos por pelo menos três meses. A equipe de Pep Guardiola teria escolhido Mathias Nunes do Wolverhampton, Fornecendo também 55 milhões de eurosMas estes últimos rejeitaram o pedido do remetente, apesar de alguns problemas económicos actuais.

No entanto, nos próximos dias, poderão surgir notícias importantes, especialmente se os cidadãos tiverem de aumentar significativamente os seus antigos privilégios. jogo.

Mathias Nunes É um jogador de futebol natural do Brasil, especificamente em 27 de agosto de 1998 no Rio de Janeiro, porém, graças a alguns parentes conseguiu obter a cidadania portuguesa. Ele floresceu no primeiro time jogo Lisboa Lá conseguiu ganhar tempo de jogo no campeonato português, marcando 7 gols em 76 jogos disputados. Ele jogou três temporadas com a camisa verde e branca antes de se transferir para o Wolverhampton, na Premier League, por cerca de 50 milhões de euros. Em sua primeira temporada no campeonato inglês fez 34 partidas com um gol e uma assistência. Agora pode ser, é Manchester cidadeA convocação de sua carreira acontece poucos dias depois de completar 25 anos, para substituir um jogador lesionado, e ele deve ser bom o suficiente para não perder uma transferência. Kevin DeBruyn.