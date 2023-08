O ciclone Papbia está se movendo e atingirá duramente essas regiões » ILMETEO.it

Mais mau tempo nas próximas horas com o ciclone Popbia



O ciclone POPPEA adquiriu características quase de tufão e realmente engoliu o nosso país nas últimas 24 horas, causando muitos problemas críticos, especialmente no norte, enquanto as temperaturas caem.

Agora o vórtice está se movendo em direção a partes do centro onde poderá ter efeitos graves nas próximas horas.

Durante essas horas, de fato, o centro motor de Papia move-se lentamente do alto Tirreno para o alto Adriático. Hoje esperamos mais um dia marcado por forte mau tempo e regiões serão afetadas por fortes chuvas.

Atualização 11h30 – Chuvas de intensidade moderada e intermitentes estão ocorrendo na maior parte do Nordeste. Todos os olhos estão voltados para a Baixa Toscana, Lácio e Campânia, onde são esperadas novas trovoadas nas próximas horas, com previsão de ventos fortes. Nas costas do Tirreno, também não está excluída a possibilidade de formação de aquíferos.

Atualização 10:10 – Várias intervenções dos bombeiros nas últimas horas Ligúria: Fortes ventos tempestuosos derrubaram ramos e árvores em quase todo o Médio Oriente. Em Rapallo, fortes tempestades derrubaram algumas árvores e La Spezia. Picos de 94,7 km/h foram registrados à noite em Arenzano Porto e 88,9 km/h em Monte Pennello (Gênova). O mar na bóia Capo Mele é muito agitado e tem uma temperatura de quase +26°C.

ATUALIZAÇÃO 9h45 – A migração do ciclone Papbia para o centro de Itália favorece não só o prolongamento das chuvas para as regiões centro-sul, mas também um claro fortalecimento dos ventos, especialmente do lado do Tirreno. Como resultado, foram registadas tempestades significativas nas zonas costeiras da Toscana e do Lácio. As imagens abaixo mostram a tempestade em Castiglione della Pescaia, na região de Grosseto, onde as ondas ultrapassaram os 3 metros.[AnsaVideo video_id=”https://www.pubtech.ai/ilmeteo_video.html?video=//vs.ansa.it/sito/video_mp4_export/i20230828201615619.mp4&photo=/webimages/img_620x438/2023/8/28/7b606f1c31702971645c5e00d46173b8.jpg”]Atualização 08:00 – De madrugada já choveu muito na zona oriental da Lombardia, no centro da Emília e em muitas partes do Triveneto, especialmente entre Trentino Alto Adige e Veneto. Neste momento, felizmente, não há críticas específicas. Continuam a ocorrer chuvas fracas no Noroeste, onde as condições meteorológicas, além disso, começam a mostrar sinais alarmantes de melhoria.

Mas as primeiras chuvas ocorrem no centro, especialmente nas costas da Toscana, no Lácio (como em Roma), nas costas das Marcas e para baixo, até à Campânia (especialmente Caserta, Avellino e as zonas napolitanas). Radar: Chuva neste horário

Evolução: O que acontecerá nas próximas horas? Embora o clima no noroeste mostre sinais de maior recuperação, o quadro meteorológico ainda é muito instável no nordeste e mudará a cada hora em todo o setor do Tirreno. Toscana querer Lácio para cima Campânia E Calábria.

Será dada especial atençãoEmília Romagna e muitos outros Vêneto As chuvas poderão voltar a ter uma intensidade mais forte durante o dia.

O gráfico abaixo mostra a precipitação do dia Terça-feira, 29 de agosto: Acumulações em i 70mm (Áreas destacadas em cores amarelo), igual a 70 litros por metro quadrado. Previsão de precipitação para terça-feira, 29 de agosto

O mau tempo continuará durante todo o dia nas mesmas áreas e, mesmo à noite, os primeiros sinais de melhoria serão observados à medida que o vórtice migra em direção aos Balcãs próximos, um precursor. Quarta-feira, 30 onde a instabilidade está mais concentrada no Mar Tirreno central e inferior.

Sobre a situação Mau tempo Ele interveio Antonio SanoO fundador do site www.iLMeteo.it, perguntamos Onde está Poppy Storm agora?

Na sua viagem das Ilhas Baleares à Sardenha (então Ligúria), Papia absorveu mais calor das águas mais quentes do Mediterrâneo. Após 12 horas de viagem perto da Sardenha, também causou uma onda alta irregular devido a uma queda repentina na pressão de 10 hPa, uma ciclogênese profunda típica de furacões nas águas quentes do Caribe. Na noite de domingo, a chegada de Papia à Ligúria provocou uma chuva recorde de monções em partes do sul da Toscana, com 190 mm acumulados em 3 horas em Gênova. Em suma, Poppia é assustadora e ainda hoje criará uma baixa de Veneza no centro-norte de Itália, criando uma baixa pressão secundária sobre o alto Adriático.

Que eventos o furacão Papia poderia trazer para Venezia Lo?

Com a baixa de Veneza, temem-se tempestades, especialmente no Nordeste e em todo o Mar Tirreno, onde voltarão a soprar ventos tempestuosos, especialmente na Sardenha, com ondas até 7 metros em Boche di Bonifacio.

Quais são as previsões detalhadas?

Hoje nos concentramos na Toscana, Úmbria, Lácio e Trivéneto, e a partir da tarde na Emília Romagna e no Baixo Mar Tirreno. Existe o risco de trovoadas muito fortes com chuvas significativas, algum granizo local e, infelizmente, furacões nas costas do Tirreno não estão excluídos. Se um furacão atinge o oceano, chama-se landfall e é um evento muito provável, na pior das hipóteses: é melhor estar preparado.

O que acontece nos últimos dois dias de agosto? O sol voltará?

O sol voltará lentamente, mas na quarta-feira o mau tempo voltará a parar até à tarde no alto Adriático, no extremo nordeste e em todas as regiões centrais: cuidado com os fortes acontecimentos entre Romagna, Marche e Lácio.

Finalmente, no último dia de agosto, algumas chuvas voltarão do Norte de África em direção à Sicília, lembradas pelo furacão Papia, que entretanto se deslocou para os Balcãs: o clima será importante na Itália peninsular e na Sardenha. Ensolarado, fresco pela manhã, cerca de 26-28°C durante o dia.