O conjunto solar Faro 5 vai carregar o barco eléctrico com sol e vento

O Conjunto Solar Faro 5 é um Powerdock da marca portuguesa preparado para recarregar um barco elétrico com energia solar, eólica (mini turbina) e um carregador para ligar à coluna.

Uma solução independente para passeios de barco de recreio

plataforma Perth pretende promover energia limpa autogerada. Principalmente é um aparelho, de diferentes tamanhos e feito de madeira CriptomariaEle recarrega e ao mesmo tempo tira o barco da água com um guincho que o segura. A crosta não fica suja e o uso de antiincrustantes é evitado

Vejamos as dimensões Conjunto Solar Faro5: Medindo 6,55 metros de comprimento e 4,06 metros de largura, é projetado para barcos elétricos ou híbridos de até 12 metros. Um Powerdock ágil pode ser rebocado e transportado para ser colocado em diversas plataformas.

Energia do sol, vento e coluna

O Base de energia Utiliza todas as fontes de produção renováveis ​​possíveis. O Dia de Ação de Graças começa com o sol Seis painéis fornecendo 450W em pico de 48V e 2700W. Você pode adicionar um Dispositivo eólico de 5 ou 10,4 kW Avalie o vento. Em seguida, um inversor de 48V e um carregador de bateria de 3kW para alimentar 1, 2 ou 3 baterias.

No modelo S20 com Uma bateria de 10 kWh Seis painéis permitem carregar de 75 a 100% em 6/8 horas. Com o pacote de 20 kWh, o dispositivo eólico é adicionado e o tempo de recarga com energias renováveis ​​é estendido em algumas horas.

Em Tabela acima Três modelos com diferentes estruturas de potência e dimensões. Você pode “recarregar” com um carregador de bateria. 3 kW conectado à coluna E com um pacote de 10 kWh você precisa de 4 horas.

Preço? De 130 a 200 mil euros

Conforme mostrado na tabela, o preço do PowerDoc varia 130 a 170 mil euros (+ linhas). Pode ser utilizado não só em estaleiros portugueses mas também em muitos iates, optimizando a utilização de painéis durante a navegação do iate.

Barcos Elétricos de Faro Além do Powerdock. Autonomia e preço

Um sistema de carregamento contribui para a produção de barcos elétricos. é o principal produto Interpretação do farol 5Um2 metros por 5 com calado de 0,4 metros. Pode ser madeira ou fibra. A motorização é muito diversificada e inclui um líder de mercado Marca Torqeedo e Veneza Huracan Marine.

Autonomia? Motor de 30 kW e bateria de 25 kWh viajarão 8 horas em 5 dias. A velocidade máxima é de 22 nós. Motor de 11 kW, 2 baterias de 9,6 kWh podem viajar 8 horas em 6 dias. Com um motor de 6 kW e duas baterias de 5 kWh, você sempre pode navegar 8 horas a 6 nós.

Quanto custa isso? Versão em madeira com Motor de 30 kW chega aos 126 mil euros, motor de 15 kW cai para 114 mil. A fibra vem da amostra 74.500 (motor de 6 kW) a 97.500 euros (motor de 15 kW). Está à venda? Uma pré-encomenda é possível para entrega em 2025.

Link para ficha técnica dos barcos Powerdock e Faro

