Bélgica, sobrevivente de ataque morre por eutanásia aos 23 anos

História –

De acordo com a mídia internacional e mensageiro Na versão de hoje, em 22 de março, Shanti, então com 17 anos, estava em uma viagem a Roma com seus colegas. Por volta das 8h, terroristas do ISIS se explodiram, arruinando seus planos e sua vida.

A então adolescente estava ilesa, o que significa que ela não sofreu ferimentos físicos. No entanto, os efeitos psicológicos não lhe deram descanso até sua morte. Como ela disse a si mesma nas redes sociais, ela sofria de ataques de pânico e depressão frequentes. Ele tentou suicídio duas vezes em 2018 e 2020. Ele então decidiu solicitar a eutanásia, que é legal na Bélgica, e no início de 2022 dois neuropsiquiatras aceitaram seu pedido. A adolescente morreu mais tarde em 7 de maio cercada por sua família.

No dia do ataque, “Shandi quase quebrou, ela não conseguia se reconstruir, ela não se sentia segura em nenhum lugar, ela não suportava ficar perto de outras pessoas, ela tinha ataques de pânico constantes”, disse sua mãe. menina “Infelizmente, alguns meninos se comportaram pior do que outros. Encontrei Shanti várias vezes e percebi que ela estava em uma situação muito vulnerável”, comentou a psicóloga da escola que acompanhou os meninos envolvidos no ataque.

Notícias de Shanti –

Um mal-estar foi documentado nas redes sociais da jovem. “Acordo e tomo remédio no café da manhã, depois tomo até onze antidepressivos por dia. Não vivo sem, mas com esses remédios não sinto mais nada, sou um fantasma”, lê seu Facebook perfil. . De novo: “Não consigo mais focar em nada, quero morrer.” À última mensagem escrita antes da eutanásia: “Foi uma vida cheia de risos e lágrimas até o último dia. Amei e pude saber o que é o verdadeiro amor. Vou em paz. Saiba que já sinto sua falta”.

Eutanásia na Bélgica –

Na Bélgica, a eutanásia é legal para uma pessoa que está “em uma condição médica de sofrimento físico ou mental constante e insuportável como resultado de uma doença grave e incurável causada por doença ou lesão”.