Milan-Juve em chamas: selecionado e zerado

Milan e Juve arriscam muito na questão dos laterais: as notícias da Espanha não são animadoras

O mercado de transferências nunca dorme e, após o verão, todos os principais clubes voltam imediatamente ao trabalho tentando estudar as jogadas com janeiro ou a próxima temporada em mente. Há Juv Este Milão Defensivamente mostraram alguns problemas técnicos, tanto no centro como fora.

Os bianconeri da esquerda têm algumas garantias com Alex Sandro Desatualizado e sem seta pela primeira vez desde que chegou em alguns anos porta. e para a direita Quadrado Decepcionante e mesmo para ele a estadia não foi dada como certa. Ao mesmo tempo, os rossoneri lutam com uma dupla lesão Calábria E Florença, Contemporâneo com ele Theo Hernandez Estarei de volta esta noite. Em geral, os exteriores revelam-se uma mercadoria rara, mas não apenas o interior Itália. Todas as ligas que têm os melhores jogadores nessa função tentam mantê-los próximos. Em vez disso, os caçadores fazem de tudo para arrancá-los de seus clubes.

Dalot, Milan e Juve estão todos loucos pelo perigo: os portugueses escolheram o Barcelona

Tal é a posição de Diogo Talot, Aquele Al Milão Já tem bons resultados em tudo. No ano passado o português foi coadjuvante Manchester UnitedMas com o tempo ele foi capaz de assumir a posição inicial contra Van Pisaca Isso é decepcionante. O ex-Porto está a fazer uma grande época, está a convencer a todos e já conquistou o seu lugar na seleção nacional. Milão E Juventus Eles reacenderam os radares sobre ele, que agora é um dos jogadores mais importantes da Europa Agora entre os laterais. No entanto, isso deu-lhe uma maior concorrência na Europa. Por exemplo, existe barcelona, Quem o substituiu Cestas e forte compra de volta-direita.

No verão falava-se de uma troca igual TesteAgora em Milão, Mas Dez Falcões não deixou Talot. O português está prestes a expirar, e o Zero será um negócio sensacional. Mas o Manchester United No entanto, ele tem uma cláusula unilateral de renovação de contrato por mais uma temporada. Uma rotina no Red Devils. Nada parece ter avançado no momento, mas de qualquer forma – como ‘Sport’ escreve – o Barcelona Ele já teria estabelecido contato com a comitiva do jogador. Afinal, segundo o jornal espanhol, o jogador quer o Blaugrana Milão E Juventus. Além disso, os catalães também estariam dispostos a contratá-lo se ele renovar sua passagem. A estrada para voltar é uma subida Uma liga a partir de Talot, Há alguns meses, houve uma ligação com um dos clubes italianos, a Roma.