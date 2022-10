CGIL, Marcha de Landini: ‘Aqui pela mudança, não contra uma’ – Economia

CGIL em uma praça em Roma, um ano após o ataque Borsa Nuova à sede da Corso Italia. Marcha para a manifestação nacional da CGIL “Peça um emprego à Itália, à Europa”. Entre as faixas havia uma sobre segurança, “Chega de carnificina no trabalho” e uma grande bandeira da paz.

CGIL: A procissão começa em meio a bandeiras e slogans

“Não somos contra ninguém, mas pelo bem do trabalho”, com o objetivo de “reformar o país com foco no trabalho, nos direitos e na justiça social”. Assim, o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini, anotou da plataforma da manifestação nacional em Roma “Peça trabalho à Itália, Europa”, que foi decidido antes dos resultados eleitorais. “Não precisamos de pessoas individuais para assumir a responsabilidade. Já pagamos muito dinheiro nos últimos anos para aqueles que disseram esquerda e direita e desenvolveram as mesmas políticas. Todos temos que nos unir para resolver isso.” Assim, o secretário-geral da CGIL, Maurizio Landini, Roma “Pedir à Itália, Europa para o trabalho” plataforma de demonstração da Piazza del Popolo. “Nos últimos anos, governos e partidos de oposição não ouviram as mulheres trabalhadoras e as eleições foram na direção oposta. A situação piorou”, acrescenta. Você não quer nos ligar quando já tiver decidido. Digo a quem quer formar um governo porque ganhou a eleição.“Então, secretário-geral da CGIL. “Não temos preconceito, todos nós decidimos o que eles fazem”Landini menciona o próximo governo, mas “aconselho: não use o método anterior, ligue para nós no Palazzo Sigi para nos informar o que já foi decidido”, neste caso “evite nos ligar porque não temos intenção” servo estúpido de alguém “

Número no quadrado

Na Piazza del Popolo, o líder do M5, Giuseppe Conte, chegou à manifestação nacional da CGIL. O ex-primeiro-ministro posa para muitos fãs pedindo uma selfie, mas também há alguns detratores: “Você deu o governo a Maloney”. Conte respondeu aos que o cercavam: “Vocês podem ver que ele não segue política”. A poucos metros do pódio, Conte ouviu atentamente o discurso do secretário Landini e aplaudiu as palavras do secretário da CGIL, que pedia a dissolução das organizações neofascistas.

10 Propostas da CGIL

CGIL pede à Itália e à Europa que coloquem as questões de trabalho e justiça social de volta ao centro, e o próximo governo retomará a agenda Suas dez propostas. Entre os pontos do Decálogo: aumento de salários e pensões; superação da incerteza; Introduzir um salário mínimo vinculado ao salário coletivo e legislação de representação dos acordos nacionais; Uma reforma tributária “real” não é “progressiva e redistributiva” (afetando lucros extras), imposto fixo; segurança no local de trabalho; A necessidade de garantir e promover ações globais de combate à pobreza, como a renda nacional; Tornar o sistema previdenciário mais flexível derrubando a Lei Fornero; Defina um teto nas contas; Plano de investimentos e autonomia de energia renovável.

À noite, no final do evento (das 19h às 22h) está prevista uma abertura extraordinária da sede do Corso d’Italia, com visitas guiadas. Para o evento, serão apresentadas obras reconstruídas do artista Ennio Calabria, danificado no atentado de 9 de outubro. A abertura continua amanhã (das 9h30 às 13h) e contará com uma mesa redonda com os secretários-gerais da CISL e do UIL, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri e Gianfranco Pagliarulo, presidente da ANBI.

“Com #Cgil estes dois dias comemorando o aniversário do ataque neofascista à Sede Nacional”, escreve o secretário do Partido Democrata no Twitter, Enrico LettaSerá no Corso d’Italia hoje às 19:00.

A resposta da bota é Meloni-Orlando, então a precisão do FDI

“Estamos vivendo uma contradição em que a esquerda – atualmente no governo – ainda vai às ruas “contra as políticas do governo Meloni” na atual situação catastrófica, mas nosso objetivo será restaurar o futuro, a visão e a grandeza para Itália. Vamos finalmente virar a página em breve “, escreve o presidente da FdI no Facebook , Geórgia Meloney.

CGIL, Orlando: ‘Palavras de Meloni? Hoje estamos na praça, não contra





“Eu respondo a Meloni que ele não ouve as demandas do sindicato. Hoje a CGIL só pede para continuar um método que represente o diálogo social e o confronto com o mundo do trabalho em todas as democracias europeias. Isso porque ele acha que é direito de apoiar este slogan”, disse o ministro do Trabalho. Andréa Orlando Participação na procissão da CGIL. O ministro lembrou que há um ano a CGIL havia pedido a dissolução dos grupos neofascistas: podemos esperar isso deste governo? “Parece-me improvável, mas pode ser. Este é um país cheio de surpresas.”

“A CGIL disse em todas as direções que a apresentação de sua plataforma, portanto, deve começar a se perguntar quais respostas aos problemas propostos em vez do passado”, disse o ex-secretário geral da CGIL e agora membro do Partido Democrata. Susana CamusoEle respondeu às palavras de Geórgia da procissão.

“Deve-se notar que a postagem de Georgia Meloni no Facebook esta manhã não tem nada a ver com a manifestação da CGIL de hoje em Roma., que aparentemente não foi organizado para protestar contra Maloney. A posição de presidente da FdI, de fato, refere-se às manifestações organizadas nos últimos dias em várias cidades italianas, entre outras, imagens de Meloni foram queimadas na praça”, disse a assessoria de imprensa de Fratelli em nota. d’Italia.