The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom traduzido para o português usando inteligência artificial

A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino Dublado em português com recurso a inteligência artificial, obteve resultados impressionantes logo no início do processo.





As vozes da dublagem portuguesa são semelhantes às vozes da língua inglesa, com especial atenção aos sons e outros detalhes. No entanto, ainda existem alguns problemas de sincronização labial, embora não sejam graves.

A Lenda de Zelda Lágrimas do Reino Duplato em Portugal War IA! Conclusão impressionante desde o início com as mesmas vozes da dublagem inglesa, canto e tudo mais. Alguns problemas não têm sincronização labial, mas nada parecido! O Q VC Ai? pic.twitter.com/1WiGuvDx6c — Senhor Linguiça (@SenhorLinguica) 1º de março de 2024

A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino Não é dublado oficialmente Nintendo; Pelo contrário, é uma iniciativa social que pode ser de grande ajuda para quem não fala inglês, mas quer entender o jogo.

Isso mostra como a comunidade pode preencher as lacunas das empresas desenvolvedoras que às vezes não se preocupam em localizar seus jogos para determinados idiomas.

A este respeito, uma dublagem italiana The Witcher III: Caça Selvagem Considerando a riqueza do diálogo e a profundidade dos personagens, esta seria uma adição incrível ao jogo.

