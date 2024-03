Acidente com dois carros matou em Vasto

Esta manhã Vasto era uma cidade envolta em tragédia com a morte de três concidadãos. Um terrível acidente frontal na estrada estadual 16, no município de Cuddalore, chocou toda a comunidade ontem à noite. Um restaurante famoso perdeu a vida, Dante Corby, 58, Dona do negócio La Barcacia, em Vasto Marina, ela viajava num BMW com um dos quatro filhos. Acima de 11 anos, Ficou milagrosamente ileso.

O BWM colidiu frontalmente com o jipe, por volta das 20h30 da noite de ontem, Paulo Marchani, 51 anos, Trabalhador da Stellandis em Adesa, perdeu a vida junto com a nora Martina Mancini, 15 anos, Eles também têm conexões na indústria de restaurantes Vasto Marina. A filha de Marchesani, CM, de 16 anos, que era passageira do carro, ficou gravemente ferida e foi hospitalizada com ferimentos múltiplos no Hospital San Pio de Vasto, onde foi submetida a uma esplenectomia, enquanto sua esposa, SDB, está em estado crítico. quase sem ferimentos. Trauma: Ela foi diagnosticada com um leve ferimento na cabeça. A família estava a caminho de uma festa de aniversário em Guppello. Os investigadores ainda investigam a causa da pior tragédia em Vasto dos últimos anos. Embora tenha chovido ontem e o asfalto escorregadio possa ter contribuído, a velocidade não pode ser descartada. A polícia de Vasto está investigando o assunto. O Ministério Público ordenou a apreensão dos dois veículos e uma autópsia será marcada a partir de amanhã. Em 2007, Paolo Marchesani foi milagrosamente salvo da explosão de um cilindro de gás quebrado em seu carro.

“A comunidade Mette está de luto – escreve a escola – Martina, a nossa Martina voou para o céu após um trágico acidente. Imaginar que a sua vida poderia ser interrompida aos 15 anos é difícil simplesmente imaginar como tais coisas podem acontecer. por meninos e meninas que se esforçam todos os dias para construir esperanças e planos.Como diretor de uma comunidade, sinto-me no dever de testemunhar a vida feliz, mas dolorosa, todos os dias. Sinto a necessidade de dar testemunho de uma fé que nunca deve ser abandonada. Martina será para sempre uma de nós. Aos que acreditam, Martina permanece em nossas orações. À minha e à nossa amorosa família, pais. Estaremos sempre perto dos nossos meninos.”

“Uma peça para a cidade – comenta o prefeito de Vasto, Francesco Menna -. Estamos chocados. São momentos de grande angústia. Minhas condolências às famílias envolvidas. Toda a comunidade se junta a eles neste momento de profunda dor”.

