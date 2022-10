Verona, comida e arte, a aposta de Eataly: “Singularidade, a cidade vai se apaixonar”

Esses são os números da Eataly Verona, segundo o diretor-gerente Nicola Farinetti. A nova loja está localizada no bairro de Borgo Roma, no local de um antigo frigorífico especializado, que os antigos armazéns públicos da zona industrial A cidade foi usada como uma geladeira para carne. O grande edifício abobadado, que foi brevemente usado como local de concertos culturais na década de 1990, permaneceu sem uso por muito tempo. Deve ter se tornado o centro do centro cultural de Verona. Mas a Fundação Kariverona – O dono do local – teve então que ajustar o jogo, procurando locais mais estáveis ​​economicamente. Foi aqui que seria o único restaurante no Veneto e o último a encontrar um lar na Itália antes dos projetos de desenvolvimento se acumularem nos EUA.

Cerimônia de inauguração

A abertura oficial será aberta ao público na quarta-feira, 5 de outubro, a partir das 11h. “É o 15º Eataly da Itália, o 45º do mundo e todos são diferentes entre si – continua o CEO -: é ainda mais especial porque tem o restaurante Agricolo, Focado no fogo, na tradição da produção, mas sobretudo aqui a nova Eataly Art House Foundation – E.ART.H. Possui três galerias, uma dedicada à fotografia, artistas independentes e outra à arte contemporânea, com duas exposições já em andamento no último andar e o Museu Casa do Gelo. Nosso objetivo é combinar os dois, então vamos ver se as pessoas querem comer quando veem uma obra de arte ». TERRA. é uma fundação sem fins lucrativos com a missão de tornar a arte acessível ao público em geral. “Eatelli ensinou uma nova linguagem de comida. Oscar Farinetti explica -. Ao longo dos anos copiamos e fomos copiados, mas criar projetos inovadores sempre foi nosso forte. A ideia do Eataly Verona nasceu do desejo de conectar o mundo da arte com o mundo da comida. Por isso, Eataly Verona apresenta-se como um projeto completamente revolucionário. O mercado está sob o mesmo teto, Onde comprar produtos italianos e Salame de Lessinia, Sobreza Vicentina, Tortellini de Valleggio, azeites de Garda e uma seleção de 400 rótulos de vinhos Veneto, aproximadamente 2000 no total, mas também o restaurante. Dedicado aos alimentos sazonais e sua escola para aprender sobre todos os segredos culinários através de cursos e iniciativas.