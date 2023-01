Messina vence final da Copa da Itália

PalaTennistavolo “Elia Mazzi” Top Spin desafiará Norbello nas semifinais de sábado. Final de domingo contra Carrara ou Genoa

MESSINA – Top Spin O Messina Watches Together está definido para entrar em campo no estádio Palatennistavolo “Elia Massi” em Castel Goffredo (MN) para a final four da Copa da Itália, que entregará seu primeiro troféu da temporada no fim de semana. Homem e mulher. As quatro primeiras equipes classificadas no final da primeira rodada da Serie A1 participarão do evento amanhã (sábado 28) e domingo 29 de janeiro, organizado pela FITeT em colaboração com TT Castel Goffredo.

Cronograma das Quatro Finais

Entre os homens, o pivô Messina assiste, ao lado do presidente Giuseppe Curtuccio, enfrentar o segundo colocado Norbello, terceira potência do campeonato, amanhã pela semifinal. A partida está marcada para 18, enquanto outra semifinal está marcada entre o líder Abuania Carrara e o tênis de mesa Genoa Cervino. Os ligurianos substituíram GG Teamwear Sant’Espedito Napoli e Marcosi Cagliari, que caíram em quarto e quinto. As finais masculinas de 1º/2º lugar e 3º/4º lugar serão disputadas no domingo, às 13h00. De acordo com as regras, as partidas serão disputadas na “fórmula olímpica” (uma abertura de duplas e quatro de simples). A partida termina quando uma equipe marca três pontos. As partidas serão disputadas em melhor de 3 de 5 sets. O quinto set seria uma quebra de seis pontos, eventualmente empatada em 5–5 em “morte súbita”. Cada atleta não pode entrar em campo mais de duas vezes.

Convocação de Messina Top Spin

Com a ajuda de Marcello Puglisi, do treinador Wang Hong Liang, do português João Montero e dos três “blues” da equipa, Matteo e Leonardo Mutti e Marco Reich Daltoso podem ser contados na Lombardia. O Norbello, adversário da semifinal, tem como treinadores o argentino Gaston Aldo, o espanhol Javier Benito Rodriguez, o português Diogo Miguel Ferreira de Carvalho, Marco Antonio Cappuccio e o russo Sergey Mogrobolov.

Quadro de Honra da Copa da Itália

Em sua história, a Top Spin teve o prazer de levantar a Copa da Itália em duas edições, novamente em Terni, em 2019 com Amato, Piccolin, Rech Taltozzo e Ceretti e em 2020 com Monteiro, Amato, Piccolin e Rech Taltoso. Foi finalista em outras duas ocasiões (2021 e 2022). O vencedor da Copa Abuanya Garara lidera a lista de honras com três vitórias. As quatro partidas finais da Coppa Italia 2023 em Castel Goffredo serão transmitidas ao vivo no canal FITeT no YouTube.