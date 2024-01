Um turista português caiu de uma ponte tibetana na Madeira e feriu a cabeça. Resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pelo 118, ele foi levado ao hospital Madonna delle Gracie.

Um turista português sofreu hoje um acidente na ponte tibetana em Matera. O homem caiu da ponte e sofreu um ferimento na cabeça. Atualmente, ele está sob os cuidados de médicos do Hospital Madonna delle Grazie, em Madera.

Os Bombeiros do Comando Provincial da Madeira, juntamente com 118 militares, intervieram imediatamente e salvaram o turista que escorregou, rolou e bateu várias vezes com a cabeça. Dada a gravidade da situação, foi solicitada a intervenção da Unidade de Helicópteros Barry para transporte rápido até ao hospital.

Após serem posicionados no local, os turistas foram detidos e levados ao hospital para tratamento necessário. As autoridades estão conduzindo investigações para esclarecer a mecânica do acidente e garantir que todas as medidas de segurança eram adequadas no momento do incidente.

Posteriormente, foi revelado que o homem sofreu ferimentos leves e estava sendo tratado no hospital Madonna delle Grazie com código azul.