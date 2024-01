Consulta de 300 mil euros do famoso arquitecto português para Santa Maria al Mare Biarda, Moss. Federação Venezia Nuova desacelera: “muito dinheiro”

Veneza – Redução do compromisso e remuneração relacionada para StarArchitect Joe Nunes, foi chamado a lidar com uma das questões não resolvidas de Mose: o destino do enorme sítio de Santa Maria al Mare, a “piarda” que Mose construiu para criar as estações, a ser demolido pelo projeto para restaurar a condição dos espaços. , mas agora queremos “salvá-lo” para usar como local de armazenamento para portões de reserva. Para estudar precisamente as soluções possíveis neste sentido, antes do Natal, Nunes, um arquitecto português, muito activo em Itália, contratou os melhores nomes da arquitectura paisagista. com cobranças subsequentes. A hipótese inicial era na verdade sua Consultoria no valor de 300 mil euros, para traçar um plano de viabilidade. Venezia Nuova é demais para o consórcio, que nos últimos dias pediu ao arquiteto que redesenhasse o projeto. Não chegaremos à definição de um projeto real, mas sim de uma espécie de documento de projeto, para redução de custos.

Nova entrega

O arquiteto e sua equipe já começaram a trabalhar nesta nova entrega. Há os primeiros levantamentos da área, mais de 10 hectares estão abandonados há muitos anos. Outras reuniões estão marcadas para os próximos dias. A tarefa é apresentar diversas hipóteses para reaproveitamento do espaço de armazenamento dos portões de reserva. Por um lado face aos planos que indicavam a área de armazenamento em Margera, por outro lado uma inversão de sentido que previa a demolição total de “Biarda”. Este último, em particular, é uma questão debatida há anos. Perante uma intervenção de demolição particularmente dispendiosa, a ideia de requalificar o local não é nova: surgiu a hipótese de o utilizar para atracar navios, mais recentemente para acolher um parque fotovoltaico. As ideias foram imediatamente postas de lado. Restaurar o estado dos lugares (com a restauração de um pedaço de Pellestrina considerado de particular valor ecológico) é uma das tarefas do mundo ambiental, mas é uma medicina europeia precisa que requer um reconhecimento especial. Evitado.

Reorganização no Pólo

Até 2022, a demolição de Biarda para restaurar o habitat original é uma das propostas que a Cvn tem repetidamente apresentado à Comissão Técnica da Junta de Obras Públicas. Uma intervenção exigente – cerca de 40 milhões – que foi sempre rejeitada pela Comissária do MOSE, Elisabetta Spitz. No final das contas, foi ela quem propôs o envolvimento de Nunes. O famoso arquiteto é agora solicitado a resolver o bordão. Vamos ver…

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

O Gazetino