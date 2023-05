Milan, Leo lesionado: Como está a situação em Portugal?

Os portugueses deixaram o estádio para tranquilizar os torcedores preocupados. Tudo está evoluindo neste momento. Exame matinal de domingo. Se apreendido, Saelemaekers está pronto

Durante quatro dias haverá (menos) ansiedade. Esperando e orando. Esperanças e maldições. Alguns minutos de silêncio também foram mantidos no San Siro. Houve um silêncio irreal na mesa enquanto ela olhava para Leo, de lado, fazendo uma careta e tocando sua coxa direita.

Ninguém percebeu até aquele momento em que ficou óbvio para todos. Todos pensaram: Mas ele é… cínico? Sim, mas compreensível, dadas as apostas Enquanto isso, o minuto número 11 de uma partida crucial para as aspirações da Liga dos Campeões de 2023-24 estava amanhecendo. Contra a Lazio, o Milan foi forçado a vencer, e a perspectiva de oitenta minutos de vantagem sem seu herói, agarrado ao trem dos quatro primeiros, não era muito reconfortante. Mas o líder dos sete mil rossoneri aparentemente não parou na Lazio: era automático para qualquer um pular para frente por alguns dias. Oh meu Deus, o dérbi. Agora, como fazemos isso?

para realçar — Status “Trabalho em andamento”. Trabalhe no hospital, chame o milagre. Os portugueses farão testes de instrumento no domingo de manhã e depois entenderemos mais. Mas se ele estará ou não disponível para a primeira rodada de quarta-feira contra o Inter é difícil, muito difícil prever agora. O problema é que não estamos falando aqui de uma pancada, mas sim de um problema muscular. Rafa sentiu um puxão na coxa direita, e aqui entramos no reino das hipóteses quanto às respostas instrumentais. Pode haver uma simples contração, um estiramento ou uma lesão. Tem vários graus de gravidade. As câmeras que o enquadram logo após ele sair revelam um jogador com uma bolsa de gelo entre a virilha e o adutor, parecendo preocupado. Cara pintada. Compreensivelmente. Uma lesão irônica porque acontece no auge da temporada e Rafa não foi interrompido por problemas físicos nesta temporada. No máximo, o árbitro o parou. READ Na Espanha, eles assassinam Mourinho: "O mandato do português Mussolini acabou"

opções — Leo sentiu uma contração muscular após o número de Marcos Antonio, então cerca de trinta metros depois da progressão terminou na saída da Provedel. Foi aí que Rafa parou e transformou o início de verão do San Siro em um círculo polar por alguns minutos. A certa altura, o próprio Bioli gritou para ele ir embora. É inútil ir muito mais longe por enquanto, então devemos nos limitar às notícias. E se sua expressão calorosa não fosse boa o suficiente, há sentimentos confusos sobre ouvi-lo falar no final do jogo, pedindo ao Mediaset para perguntar: “Como vai você?” Ele disse: “Bom, bom”, em português: “Nada de Grave”. tradução redundante. Pioli engajou-se num optimismo moderado: “Tive uma sensação de cansaço ou queda, não deve ser nada em particular, no dia seguinte será sempre avaliado a nível muscular – disse a Dass -. Antes de vir para cá estava tranquilo, me senti melhor. Então, amanhã nessas situações relacionadas aos músculos Obviamente é importante avaliar e entender. Pode parecer diferente quando está quente. Não acho que seja nada sério pelo que ele me disse, ele parece ter parado à direita tempo. Bem, vamos jogar em quatro dias e depois veremos. É importante como ele está amanhã. Ele estava muito relaxado no final do jogo. , o que é bom para mim. No entanto, o principal é jogar um bom futebol e podemos fazer isso mesmo sem o Leo. Mesmo sem ele podemos fazer um bom jogo.”

Quem o substituirá? — Se Rafa não conseguir, a opção mais lógica, com base no que foi visto nas últimas partidas, é usar Saelemaekers ou, alternativamente, Diaz na direita belga. As outras opções – de Rebekah a Origi – parecem muito menos viáveis ​​neste momento. READ Combate em Torre del Craigo (Nápoles): morre jovem de 19 anos. Coração perfurado / Foto

6 de maio – 21h22

